Trast написав:Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.
Тут є ще ось такий прогноз. Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." Пізнайко - є що додати по пацієнту?
Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко))) Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный! Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело! Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
Trast написав:Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.
Тут є ще ось такий прогноз. Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." Пізнайко - є що додати по пацієнту?
Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко))) Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный! Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело! Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
Недавно вийшов "Звіт НБУ про фінансову стабільність " https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860 Раджу прочитати, деякі картинки викладаю тут. Дуже корисна інфа для різного роду ольгінців, українофобів, панікерів, та олігофренів-дебілів гарний і дуже сильний пост про одного з них, на жаль, витерли (мушу зазначити, що слова олігофрен, дебіл - це не образа, а медичний діагноз який має право ставити кожний лікар і я в тому числі, тому видалення посту було не зовсім правомірним, але то таке ) Отже панічна складова курсоутворення на даний час, на щастя, втратила свою руйнівну силу:
Після карколомного падіння ВВП пов"язаного з "дерибаном" того, що залишилося в Україні "крєпкімі хазяйствєннікамі", та активних бойових дій на сході з елітними частинами другої армією світу - РФ, ВВП стабільно та непохитно росте з позитивною динамікою на майбутнє
Значно підвищилась швидкість обертання грошей, що свідчить про активізацію бізнес процесів.
Цю інформацію "запозичів" на конкуруючому сайті у їхнього форумчанина ifcut за що йому дуже вдячний.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.