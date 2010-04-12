Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:21

мушу зазначити, що слова олігофрен, дебіл - це не образа, а медичний діагноз який має право ставити кожний лікар і я в тому числі, тому видалення посту було не зовсім правомірним, але то таке

Цю інформацію "запозичів" на конкуруючому сайті у їхнього форумчанина ifcut за що йому дуже вдячний.

Недавно вийшов "Звіт НБУ про фінансову стабільність "Раджу прочитати, деякі картинки викладаю тут. Дуже корисна інфа для різного роду ольгінців, українофобів, панікерів, та олігофренів-дебілів гарний і дуже сильний пост про одного з них, на жаль, витерли (Отже панічна складова курсоутворення на даний час, на щастя, втратила свою руйнівну силу:Після карколомного падіння ВВП пов"язаного з "дерибаном" того, що залишилося в Україні "крєпкімі хазяйствєннікамі", та активних бойових дій на сході з елітними частинами другої армією світу - РФ, ВВП стабільно та непохитно росте з позитивною динамікою на майбутнєЗначно підвищилась швидкість обертання грошей, що свідчить про активізацію бізнес процесів.