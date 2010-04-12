RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5282528352845285>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23

Долярчик
Так займитесь...,не всю же жизнь контробасом в Польши торговать.....
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 27.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:24

Re: Валютный рынок в контексте

Львівським "схемщикам" дісталося "на горіхи" .Начувайтеся ,контрабас здорощає ,краіні та арміі потрібні кошти.особливо цікаві останні 5хв.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 28 чер, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 06.01.17
Подякував: 534 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:32

  tea написав:
  Trast написав:Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.

Тут є ще ось такий прогноз. :roll:
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." :mrgreen:
Пізнайко - є що додати по пацієнту? :wink:

Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
Trast
 
Заблокований
Повідомлень: 77
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:34

Re: Валютный рынок в контексте

Trast написав:
  tea написав:
  Trast написав:Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.

Тут є ще ось такий прогноз. :roll:
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." :mrgreen:
Пізнайко - є що додати по пацієнту? :wink:

Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
С марта 2018 прошло 4 года? :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21126
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:10

  Trast написав:
  холява написав:Trast

Кто бы мог подумать , что Вы вот так легко можете можете определить , что можно написать , а что нельзя .
Старина, идите смотреть футбол Англия -Бельгия.
ПЕРЕБОР

Я не люблю командные игры)))


Вы сами себя загнали в угол своей фантазией .

...учитесь у родственников ,живущих за рубежом, не ляпать языком.
холява
2
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:24

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 21.01.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:46

  Перес де Куэльяр написав:Львівським "схемщикам" досталося "на горіхи" .Начувайтеся ,контрабас здорощає ,краіні та арміі потрібні кошти.особливо цікаві останні 5хв.


Після ток шоу з МНСниками, коли їх закували в кайданки на засіданні, цей спічь навіть враження не справляє...

Хабарники будуть боротись з хабарництвом )))

Пройшов тиждень з моменту цього засідання! І,що ? скільки кримінальних справ відкрито ? Скільки відповідальних осіб звільнено і притягнуто до відповідальності ?

Поки не введуть автоматизований обмін інформацією і не почнуть реально садити митників ніц з того не буде !
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 132
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:21

Львівський БатяР ну так....потоки перераспределят....
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 27.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:21

"Звіт НБУ про фінансову стабільність "

Недавно вийшов "Звіт НБУ про фінансову стабільність " https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860 Раджу прочитати, деякі картинки викладаю тут. Дуже корисна інфа для різного роду ольгінців, українофобів, панікерів, та олігофренів-дебілів гарний і дуже сильний пост про одного з них, на жаль, витерли (мушу зазначити, що слова олігофрен, дебіл - це не образа, а медичний діагноз який має право ставити кожний лікар і я в тому числі, тому видалення посту було не зовсім правомірним, але то таке :wink: )
Отже панічна складова курсоутворення на даний час, на щастя, втратила свою руйнівну силу:

Зображення

Після карколомного падіння ВВП пов"язаного з "дерибаном" того, що залишилося в Україні "крєпкімі хазяйствєннікамі", та активних бойових дій на сході з елітними частинами другої армією світу - РФ, ВВП стабільно та непохитно росте з позитивною динамікою на майбутнє

Зображення

Значно підвищилась швидкість обертання грошей, що свідчить про активізацію бізнес процесів.

Зображення
Цю інформацію "запозичів" на конкуруючому сайті у їхнього форумчанина ifcut за що йому дуже вдячний.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4791
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3773 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:33

  работа написав:По поводу валюты:

В Бердичеве был проездом, сдал сотку на хлебушек по 26.00.


Обменников в городе не видел, на рынке стоят менялы, как в 90е в Киеве. Прикольные дядьки, стоят возле входа в центральный рынок.


а среди тех менял не встречали "одного єкономиста" с фиолетовым аватаром?
prodigy
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5282528352845285>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: qwerty2015 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1253, 1254, 1255
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12541 1382597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 06:03
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6293 1333202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 11:26
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57382)
29.06.2018 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.