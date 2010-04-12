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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5283528452855286>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:36

Re: Валютный рынок в контексте

А что, межбанк сегодня не?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:49

  Trast написав:
  tea написав:Тут є ще ось такий прогноз. :roll:
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." :mrgreen:
Пізнайко - є що додати по пацієнту? :wink:

Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!

Я б так сказав.За останні 9 років,доки Ви на форумі,Ви вгадували не частіше,аніж я.
Ну то чому не розпишете сценарій кризи,схожої,як Ви писали,з кризою 2008 року.Всім же форумчанам буде цікаво.Ми долучимось до дискусії.Розумні повідомлення завжди вітаються.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:58

  Captain Obvious написав:А что, межбанк сегодня не?

Найближчий міжбанк - у понеділок.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:10

До понедельника не будет не только межбанка, до понедельника вообще ничего не будет.
Наличка спит и видит сны. Каждый город работает чисто по своим задачам. Общей тенденции нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:18

  Искатель написав:Общей тенденции нет.

пару копеек вниз...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:20

  чик написав:
  Искатель написав:Общей тенденции нет.

пару копеек вниз...


По Вашему городу - да. По Киеву - нет. Одесса на моменте здорово просела.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:41

Искатель
По Вашему городу - да. По Киеву - нет. Одесса на моменте здорово просела.
так а какая может быть динамика, без клиента. В Одессе видимо гуляют на все и в ход пошла долларовая заначка :lol:
mug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:45

  Искатель написав:
  чик написав:
  Искатель написав:Общей тенденции нет.

пару копеек вниз...


По Вашему городу - да. По Киеву - нет. Одесса на моменте здорово просела.


Одесса собирает дань с жаждущих окунуться в море. Погода радует
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:48

... твори добро на цій землі!)))

... а тим часом, у гостинному місті Лева, де проживають привітні, добрі, харизматичні Долярчики, на обмінках світить /20
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:53

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон также отдача по /20
26,10-26,20 растянули на выходные

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
portoz
 
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