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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:36
А что, межбанк сегодня не?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:49
Trast написав: tea написав:
Тут є ще ось такий прогноз.
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу."
Пізнайко - є що додати по пацієнту?
Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Я б так сказав.За останні 9 років,доки Ви на форумі,Ви вгадували не частіше,аніж я.
Ну то чому не розпишете сценарій кризи,схожої,як Ви писали,з кризою 2008 року.Всім же форумчанам буде цікаво.Ми долучимось до дискусії.Розумні повідомлення завжди вітаються.
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tea
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:58
Captain Obvious написав:
А что, межбанк сегодня не?
Найближчий міжбанк - у понеділок.
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tea
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:10
До понедельника не будет не только межбанка, до понедельника вообще ничего не будет.
Наличка спит и видит сны. Каждый город работает чисто по своим задачам. Общей тенденции нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:18
Искатель написав:
Общей тенденции нет.
пару копеек вниз...
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:20
чик написав: Искатель написав:
Общей тенденции нет.
пару копеек вниз...
По Вашему городу - да. По Киеву - нет. Одесса на моменте здорово просела.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:41
Искатель
По Вашему городу - да. По Киеву - нет. Одесса на моменте здорово просела.
так а какая может быть динамика, без клиента. В Одессе видимо гуляют на все и в ход пошла долларовая заначка
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mug
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:45
Искатель написав: чик написав: Искатель написав:
Общей тенденции нет.
пару копеек вниз...
По Вашему городу - да. По Киеву - нет. Одесса на моменте здорово просела.
Одесса собирает дань с жаждущих окунуться в море. Погода радует
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Mazay256
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:48
... а тим часом, у гостинному місті Лева, де проживають привітні, добрі, харизматичні Долярчики, на обмінках світить /20
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:53
Херсон также отдача по /20
26,10-26,20 растянули на выходные
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portoz
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