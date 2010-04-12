portoz
Хмельницкий обменки 26.05-26.25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:05
Re: Валютный рынок в контексте
Дебільність ........ – это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.
Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что такие люди как ........ хотят быть дебілами.
Дебілизм в медицине — это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний — великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.
Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.
О сколько ........, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.
Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.
Тут надо вспомнить, как скоро люди такие как ...... забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы.
У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.
Во всём виноват Порошенко.
Для ........ составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.
Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, ........ соображать не хочет.
........ и им подобные сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.
Дебілы - ........ могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.
Особенно если это специальность мелкого базарного торговца.
Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».
Тут мы вспоминаем, что наши эксперты - ....... умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.
В привычной обстановке дебілы - ........ относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка тёщи и тестя.
И особенно финансовая от государства, в виде субсидий которое им всегда должно.
Дебілы - ........ способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью.
Это самый преданный лохторат.
Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.
И тут они становятся невероятно полезными идиотами.
Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебілы - ........»).
Этих особенно много в соцсетях и особенно на финансовых форумах.
Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.
Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.
Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.
Все интересы страдающих дебільностью ........ преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.
Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...
Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебілам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры
Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебілов - ........, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.
Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь вот такими дебілами - ........, і тоді Україна обов'язково переможе.
Автор Александр Дедюхин
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:26
Василь-Рівне
а как этих назвать
а шо делать?
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