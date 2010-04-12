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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5283528452855286

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:02

portoz
Хмельницкий обменки 26.05-26.25
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:26

Василь-Рівне
а как этих назвать :?
В Вашингтоне арестованы сотни протестующих против Трампа
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:39

  portoz написав:Херсон также отдача по /20
26,10-26,20 растянули на выходные

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk


А спрос наблюдается или только сдают?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:24

  Oleg_Sa написав:portoz
Хмельницкий обменки 26.05-26.25

Харьков - ближайшая тупая обменка от какого-то банка светит 25,80-26,35. Значит реальные курсы где-то лежат в пределах 26,00-26,18.

Всем доброго дня. У нас грозы намечаются ближайшие три дня по вечерам, духота страшная и пляжи городские забиты до предела. Город чистый, работники коммунальных служб работают сегодня.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:31

  чик написав:Василь-Рівне
а как этих назвать :?
В Вашингтоне арестованы сотни протестующих против Трампа

Вряд ли путин сможет замутить "майдан" против трамп с целью справедливо отжать потом Калифорнию или Аляску. Но потрепать нервы перед встречей с трампом с целью настроить последнего на нужный лад вполне ему по силам.

На фоне таких событий вполне возможны волнения на валютных рынках, всегда пытающихся спрогнозировать что же будет дальше с трампом, а значит и с долларом.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Запорожье, окна
26,15 покупка - 26,25 продажа
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:40

Re: Валютный рынок в контексте

buratinyo написав:
  Oleg_Sa написав:portoz
Хмельницкий обменки 26.05-26.25

Харьков - ближайшая тупая обменка от какого-то банка светит 25,80-26,35. Значит реальные курсы где-то лежат в пределах 26,00-26,18.

Всем доброго дня. У нас грозы намечаются ближайшие три дня по вечерам, духота страшная и пляжи городские забиты до предела. Город чистый, работники коммунальных служб работают сегодня.
Харьков и городские пляжи?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:40

  Zebra написав:Как вариант для тех кто не успел купить доллар по 26 еще есть возможность купить криптовалюту на 5% дешевле мировых цен
https://btc-trade.com.ua
можно даже в кредит с приватки, но выбирать нужно при пополнении: оплата через приват24
комиссия только биржи 2.5%
проверено сегодня, вошел на весь кредитный лимит
пристегнулся так сказать к запуску ракеты :mrgreen:

Ну як там з тією криптою,яку ви придбали 19 червня?То ви прістєгнулися на підводному човні?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:57

.. рівненський опариш вже вдруге описує тут свою хворобу)))
#пєшиіщо®
...а тим часом, в чарівному місті Лева, де не повзають рівненські опариші, а впевнено крокують доброзичливі Долярчики, на обмінках, переважно, побачите таке 00/20
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:03

Аудит морських портів: мільйонні збитки та завищені зарплати керівництва
Держаудитслужба перевірила роботу державного підприємства "Адміністрація морських портів України" з 2015 року по 2017 рік та виявила порушень на сотні мільйонів гривень.
Як зазначили аудитори, у період з 1 січня 2016 року по 1 червня 2017 року керівному складу ДП "АМПУ" виплачено зарплати у завищеному розмірі на суму 40,5 мільйонів гривень.

Через недотримання показників, які є підставою для преміювання працівників на Миколаївській філії необґрунтовано витратили 5,3 млн грн, а працівники Херсонської філії донарахували собі зайвих виплат на оздоровлення на суму 1,3 млн грн - зазначають у Держаудитслужбі.
Аудитори встановили, що Іллічівська філія у 2017 році перерахувала профспілці порту Чорноморськ 70 млн грн на будівництва мостового переходу через Сухий лиман, що не є напрямом діяльності профспілки.

У разі внесення змін, які зроблять можливим перерахування коштів профспілкам на поліпшення інфраструктури необгрунтовані витрати зростуть до 50 млн гривень у 2018 році, йдеться у листі.

Крім того, як зазначають аудитори, розмір портових зборів та надання знижок є непрозорим.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/29/7184860/
jump
 
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