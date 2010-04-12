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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5283528452855286

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:39

  portoz написав:Херсон также отдача по /20
26,10-26,20 растянули на выходные

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А спрос наблюдается или только сдают?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:24

  Oleg_Sa написав:portoz
Хмельницкий обменки 26.05-26.25

Харьков - ближайшая тупая обменка от какого-то банка светит 25,80-26,35. Значит реальные курсы где-то лежат в пределах 26,00-26,18.

Всем доброго дня. У нас грозы намечаются ближайшие три дня по вечерам, духота страшная и пляжи городские забиты до предела. Город чистый, работники коммунальных служб работают сегодня.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:31

Вряд ли путин сможет замутить "майдан" против трамп с целью справедливо отжать потом Калифорнию или Аляску. Но потрепать нервы перед встречей с трампом с целью настроить последнего на нужный лад вполне ему по силам.

На фоне таких событий вполне возможны волнения на валютных рынках, всегда пытающихся спрогнозировать что же будет дальше с трампом, а значит и с долларом.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Запорожье, окна
26,15 покупка - 26,25 продажа
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:40

Re: Валютный рынок в контексте

buratinyo написав:
  Oleg_Sa написав:portoz
Хмельницкий обменки 26.05-26.25

Харьков - ближайшая тупая обменка от какого-то банка светит 25,80-26,35. Значит реальные курсы где-то лежат в пределах 26,00-26,18.

Всем доброго дня. У нас грозы намечаются ближайшие три дня по вечерам, духота страшная и пляжи городские забиты до предела. Город чистый, работники коммунальных служб работают сегодня.
Харьков и городские пляжи?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:31

Re: Валютный рынок в контексте

Искатель написав:
  portoz написав:Херсон также отдача по /20
26,10-26,20 растянули на выходные

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А спрос наблюдается или только сдают?
На тот момент равнозначно


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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:42

  portoz написав:Херсон также отдача по /20
26,10-26,20 растянули на выходные

шо то для херсона дорого, у нас на минфине есть заявка на продаж 26.10 там где иноди тарюсь 26.12 перезвонил - подтвердили.
а шо делать?
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