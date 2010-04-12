А спрос наблюдается или только сдают?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:39
А спрос наблюдается или только сдают?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:24
Харьков - ближайшая тупая обменка от какого-то банка светит 25,80-26,35. Значит реальные курсы где-то лежат в пределах 26,00-26,18.
Всем доброго дня. У нас грозы намечаются ближайшие три дня по вечерам, духота страшная и пляжи городские забиты до предела. Город чистый, работники коммунальных служб работают сегодня.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:31
Вряд ли путин сможет замутить "майдан" против трамп с целью справедливо отжать потом Калифорнию или Аляску. Но потрепать нервы перед встречей с трампом с целью настроить последнего на нужный лад вполне ему по силам.
На фоне таких событий вполне возможны волнения на валютных рынках, всегда пытающихся спрогнозировать что же будет дальше с трампом, а значит и с долларом.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:40
Re: Валютный рынок в контексте
Харьков и городские пляжи?
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:31
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:42
шо то для херсона дорого, у нас на минфине есть заявка на продаж 26.10 там где иноди тарюсь 26.12 перезвонил - подтвердили.
а шо делать?
Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:08
Re: Валютный рынок в контексте
.... аааааа, бачу, що ніхто не бере нікомунепотрібного®, бо дивлюсь на мінфіні появились заявки пА /18-17
...зрада? - ні, це ПЕРЕМОГА!™)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:20
Всем нужна гривна, чтоб оплачивать "праздничные" ценники.
Реальная картина будет видна после выхода из праздничного похмелья
Всё IMHO
Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:31
Re: Валютный рынок в контексте
Киев, обменки светят 26.15 на продажу, утром эта же сеть обменок светила 26.17. Думаю оптовую сумму могут и по 26.14 отдать. Главное, чтобы в пн межбанк дальше вверх не погнал, а то эти цифры поменяются моментально =(
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