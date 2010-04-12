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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5284528552865287

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:45

  rils33 написав:Киев, обменки светят 26.15 на продажу, утром эта же сеть обменок светила 26.17. Думаю оптовую сумму могут и по 26.14 отдать. Главное, чтобы в пн межбанк дальше вверх не погнал, а то эти цифры поменяются моментально =(

по 14 в Киеве можно продать! не отдадут по 14 :D
mug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:08

mug
отдадут https://miniaylo.finance.ua/
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:26

  чик написав:mug
отдадут https://miniaylo.finance.ua/


Это из разряда "На заборе написано Х..., а там дрова". Менять крупные суммы по "левым" адресам...У меня один знакомый в Киеве так менял, пока на третий раз его не посадили в машину, дали по голове и отобрали 20000 долларов.
Никому не советую!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:41

Re: Валютный рынок в контексте

...то що, з понеділка швидше вниз, чим вгору? - чи повіримо Трасту і будемо готуватись до ракети?
... в кого які думки?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:53

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:...то що, з понеділка швидше вниз, чим вгору? - чи повіримо Трасту і будемо готуватись до ракети?
... в кого які думки?
Я проголосую за "вниз"


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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:55

Re: Валютный рынок в контексте

На сколько и по продолжительности не готов, но пока ещё думаю поболтаемся на этих уровнях

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portoz
 
Повідомлень: 125
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  #<1 ... 5284528552865287
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