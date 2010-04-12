по 14 в Киеве можно продать! не отдадут по 14
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:45
Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:08
mug
отдадут https://miniaylo.finance.ua/
а шо делать?
Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:26
Это из разряда "На заборе написано Х..., а там дрова". Менять крупные суммы по "левым" адресам...У меня один знакомый в Киеве так менял, пока на третий раз его не посадили в машину, дали по голове и отобрали 20000 долларов.
Никому не советую!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:41
Re: Валютный рынок в контексте
...то що, з понеділка швидше вниз, чим вгору? - чи повіримо Трасту і будемо готуватись до ракети?
... в кого які думки?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:53
Re: Валютный рынок в контексте
Я проголосую за "вниз"
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:55
Re: Валютный рынок в контексте
На сколько и по продолжительности не готов, но пока ещё думаю поболтаемся на этих уровнях
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