Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:41

На сколько доллар в Украине перепродан?

Ну хорошо, 3 года подряд летом около 26 топчемся. Стабилизец. И это не плохо в конце концов.

Но когда то же (независимо от наших с вами желаний) обязательно будет следующая ступень девальвации.

Полюбэ. И заробитчане не помогут. Так как они всегда перечисляли, пересылали валюту домой в Украину. ВСЕГДА!

Вы пробовали посчитать, подумать, когда же произойдёт следующая девальвация гривны?

2020 год? 2022 год?

Мои рассуждения:

в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.

И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.

8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

А вель многие и больше на руки получали, чем 350 долларов в эквиваленте.

Во хорошо, подумали тогда все мы.

Но тут бац и 3-х кратная девальвация гривны.

Значит логично предположить, что следующая девальвация гривны будет, когда зарплата будет : 26,3*350*1,2=10953 грн.

Вот когда зарплату подымут до этого уровня (средняя по Украине) то и допустят очередную девальвацию гривны (чтоб народ простой особо не богател).

Так было так и будет. И тогда гривну уронят до 26,3*2,5=65 грн за 1 бакс (средний вариант).

И ещё. Слышали, читали, наверное, что мировые экономические кризисы в мире случаются с завидной периодичностью и посотянством где-то 1 раз в 10 лет. Так что следующий долго ждать не придётся (хотим мы этого или нет).

Вы графики индекс доллара видели в моём вчерашнем сообщении?

Или алкоголь вам всем помешал?

Вы все проигнорировали мой вчерашний пост с графиками индекса доллара.

Так и напишите, что мы не понимаем связь между ростом индекса доллара и девальвацией гривны.

Ребята, думайте головой. Не пейте алкоголь. А тоо это замечательный форум вы превратите в гадюшник, как это было вчера.

Доларчик и похожие по своему поведению с ним, зватит здесь прикалываться. Это неуважение ко всем остальным. Займитесь делом. Не мешай остальным здесь.

