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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52855286528752885289>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:45

  rils33 написав:Киев, обменки светят 26.15 на продажу, утром эта же сеть обменок светила 26.17. Думаю оптовую сумму могут и по 26.14 отдать. Главное, чтобы в пн межбанк дальше вверх не погнал, а то эти цифры поменяются моментально =(

по 14 в Киеве можно продать! не отдадут по 14 :D
mug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:08

mug
отдадут https://miniaylo.finance.ua/
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:26

  чик написав:mug
отдадут https://miniaylo.finance.ua/


Это из разряда "На заборе написано Х..., а там дрова". Менять крупные суммы по "левым" адресам...У меня один знакомый в Киеве так менял, пока на третий раз его не посадили в машину, дали по голове и отобрали 20000 долларов.
Никому не советую!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:41

Re: Валютный рынок в контексте

...то що, з понеділка швидше вниз, чим вгору? - чи повіримо Трасту і будемо готуватись до ракети?
... в кого які думки?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:53

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:...то що, з понеділка швидше вниз, чим вгору? - чи повіримо Трасту і будемо готуватись до ракети?
... в кого які думки?
Я проголосую за "вниз"


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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:55

Re: Валютный рынок в контексте

На сколько и по продолжительности не готов, но пока ещё думаю поболтаемся на этих уровнях

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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:41

Re: Валютный рынок в контексте

На сколько доллар в Украине перепродан?
Ну хорошо, 3 года подряд летом около 26 топчемся. Стабилизец. И это не плохо в конце концов.
Но когда то же (независимо от наших с вами желаний) обязательно будет следующая ступень девальвации.
Полюбэ. И заробитчане не помогут. Так как они всегда перечисляли, пересылали валюту домой в Украину. ВСЕГДА!
Вы пробовали посчитать, подумать, когда же произойдёт следующая девальвация гривны?
2020 год? 2022 год?
Мои рассуждения:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
А вель многие и больше на руки получали, чем 350 долларов в эквиваленте.
Во хорошо, подумали тогда все мы.
Но тут бац и 3-х кратная девальвация гривны.
Значит логично предположить, что следующая девальвация гривны будет, когда зарплата будет : 26,3*350*1,2=10953 грн.
Вот когда зарплату подымут до этого уровня (средняя по Украине) то и допустят очередную девальвацию гривны (чтоб народ простой особо не богател).
Так было так и будет. И тогда гривну уронят до 26,3*2,5=65 грн за 1 бакс (средний вариант).
И ещё. Слышали, читали, наверное, что мировые экономические кризисы в мире случаются с завидной периодичностью и посотянством где-то 1 раз в 10 лет. Так что следующий долго ждать не придётся (хотим мы этого или нет).
Вы графики индекс доллара видели в моём вчерашнем сообщении?
Или алкоголь вам всем помешал?
Вы все проигнорировали мой вчерашний пост с графиками индекса доллара.
Так и напишите, что мы не понимаем связь между ростом индекса доллара и девальвацией гривны.
Ребята, думайте головой. Не пейте алкоголь. А тоо это замечательный форум вы превратите в гадюшник, как это было вчера.
Доларчик и похожие по своему поведению с ним, зватит здесь прикалываться. Это неуважение ко всем остальным. Займитесь делом. Не мешай остальным здесь.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 29 чер, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:21

  Yuri_61 написав:
Вы пробовали посчитать, подумать, когда же произойдёт следующая девальвация гривны?
2020 год? 2022 год?


Долари купили?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:27

У москалів.
https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 5ac4da.jpg
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:27

  tea написав:
  Yuri_61 написав:
Вы пробовали посчитать, подумать, когда же произойдёт следующая девальвация гривны?
2020 год? 2022 год?


Долари купили?


не всё успел через загоны, устроенные недавно
Я пишу, что ожидать сейчас девальвации глупо, так как нынешний курс доллара задран очень высоко. Перекуплен ? (так еще это называют?)

Думаю, что после длинных выходных к четвергу курс бакса понизится до приемлемого мне, вот тогда затарюсь по полной
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 29 чер, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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