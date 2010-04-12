Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай) Спешу заверить , что очень рад за Вас . Вы вероятно еще и графики рисовать можете ? Очень , очень рад за Вас.
Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай) Спешу заверить , что очень рад за Вас . Вы вероятно еще и графики рисовать можете ? Очень , очень рад за Вас.
А к чему эта ирония? Или это действие алкоголя?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 29 чер, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Yuri_61 Добрый Вечер. Всем Здоровья и Удачи. Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай) Спешу заверить , что очень рад за Вас . Вы вероятно еще и графики рисовать можете ? Очень , очень рад за Вас.
Ну есть такое необъяснимое чувство (интуиция, что ли). То есть , когда курс был па8, то понимал, что это ненадолго. И что это низкий курс. Сейчас ощушение есть, что курс мог быть и 16 вполне. Перекуплен доллар. Но он так скорее всего и останется курс, так как скоро будет мировой финансово экономический кризис. Об этом говорят графики индекса доллара, который Вы почему то пропустили вчера или проигнорировали или не верите в связь между ростом индекса доллара и девальвацией гривны и т.п. Все проигнорировали.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 29 чер, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.