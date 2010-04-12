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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5286528752885289>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:32

Сьогодні в Донецьку.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:34

  Yuri_61 написав:Я пишу, что ожидать сейчас девальвации глупо, так как нынешний курс доллара задран очень высоко.

Пишіть і далі.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:35

Yuri_61

Добрый Вечер.
Всем Здоровья и Удачи.


Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай)
Спешу заверить , что очень рад за Вас .
Вы вероятно еще и графики рисовать можете ?
Очень , очень рад за Вас.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:36

  tea написав:Сьогодні в Донецьку.
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Чай, это правда так?

Что Вы думаете, когда следующая девальвация гривны?
Но перед ней ведь обязательно устроят ревальвацию гривны (как при Тимошенко? (знай мол наших)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:37

  tea написав:
  Yuri_61 написав:Я пишу, что ожидать сейчас девальвации глупо, так как нынешний курс доллара задран очень высоко.

Пишіть і далі.


А что не так? Исправлю на печатаю. Не велика ошибка.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 29 чер, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:39

  холява написав:Yuri_61

Добрый Вечер.
Всем Здоровья и Удачи.


Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай)
Спешу заверить , что очень рад за Вас .
Вы вероятно еще и графики рисовать можете ?
Очень , очень рад за Вас.

А к чему эта ирония? Или это действие алкоголя?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 29 чер, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:42

  Yuri_61 написав:

Чай, это правда так?

Так.Там люди на свій страх і ризик вивішують.
Вчора,на День Конституції,теж вивісили.


https://pbs.twimg.com/media/DgwvXsDWsAAebwX.jpg
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:44

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Yuri_61
Добрый Вечер.
Всем Здоровья и Удачи.
Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай)
Спешу заверить , что очень рад за Вас .
Вы вероятно еще и графики рисовать можете ?
Очень , очень рад за Вас.

А к чему эта ирония? Или это действие алкоголя?

Є підозри,що Пізнайко забухав? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:45

  Yuri_61 написав:
  tea написав:
  Yuri_61 написав:Я пишу, что ожидать сейчас девальвации глупо, так как нынешний курс доллара задран очень высоко.

Пишіть і далі.

А что не так?

А чому Ви вважаєте,що курс задертий?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:50

  tea написав:А чому Ви вважаєте,що курс задертий?


Ну есть такое необъяснимое чувство (интуиция, что ли). То есть , когда курс был
па8, то понимал, что это ненадолго. И что это низкий курс. Сейчас ощушение есть, что курс мог быть и 16 вполне. Перекуплен доллар. Но он так скорее всего и останется курс, так как скоро будет мировой финансово экономический кризис. Об этом говорят графики индекса доллара, который Вы почему то пропустили вчера или проигнорировали или не верите в связь между ростом индекса доллара и девальвацией гривны и т.п. Все проигнорировали.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 29 чер, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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