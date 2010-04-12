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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07
Yuri_61 написав:
tea написав:
А чому Ви вважаєте,що курс задертий?
Ну есть такое необъяснимое чувство (интуиция, что ли). То есть , когда курс был
па8, то понимал, что это ненадолго. И что это низкий курс. Сейчас ощушение есть, что курс мог быть и 16 вполне
. Перкуплен доллар. Но он так скорее всего и останется курс, так как скоро будет мировой финансово экономический кризис. Об этом говорят графики индекса доллара, который Вы почему то пропустили вчера или проигнорировали или не верите в связь между ростом индекса доллара и девальвацией гривны
и т.п.
Так, я вірю в графік.Але Ви ж пишете,що курс задертий і має бути 16.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:12
tea написав: Yuri_61 написав:
tea написав:
А чому Ви вважаєте,що курс задертий?
Ну есть такое необъяснимое чувство (интуиция, что ли). То есть , когда курс был
па8, то понимал, что это ненадолго. И что это низкий курс. Сейчас ощушение есть, что курс мог быть и 16 вполне
. Перкуплен доллар. Но он так скорее всего и останется курс, так как скоро будет мировой финансово экономический кризис. Об этом говорят графики индекса доллара, который Вы почему то пропустили вчера или проигнорировали или не верите в связь между ростом индекса доллара и девальвацией гривны
и т.п.
Так, я вірю в графік.Але Ви ж пишете,що курс задертий і має бути 16.
После кртаной девальвации всегда курс доллара постепенно падает (где-то на 20% как минимум) и достигает дна непосредственно
перед следующей девальвацией национальной валюты. Стоит только внимательно изучить курс российского рубля и украинской гривны за 20 лет.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35
Yuri_61 написав:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
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mephala
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49
mephala написав: Yuri_61 написав:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .
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Yuri_61
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