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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5286528752885289

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35

  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49

  mephala написав:
  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.


Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .

Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:23

  Yuri_61 написав:
  mephala написав:
  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.


Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .

Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.



Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .


Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?


А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.

Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:43

  Libo написав:Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!
Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.
Потом только тягость и повинность.
Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.
Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...
:roll: :roll: :roll:

Я не про відпочинок,а про повне оздоровлення організму...45 днів такий термін для цього!А відпочивати можна і кожний день на протязі років,кому як подобається і дозволяють ресурси,а може надоїсти і через декілька днів.На морських курортах теж більше двох неділь не витримую,хоча бувають і виключення.Ось нещодавно був в Гюрал Прем`єр Текірова,так після 10 днів відпочинку було бажання залишитись ще.Але справи не дозволили.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:24

  холява написав:Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ?

я почистил)) как раз на 400,вот и не спится...зато и не сопьюсь эти чудесные дни. Заметил,что хитрые и коварные врачи всегда спрашивают где болит,а потом на то и давят.
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Хутін Пуй
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