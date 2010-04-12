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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5286528752885289 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 798 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 500 Всього голосів : 798 Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35 Yuri_61 написав: в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.

И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.

8*350*1,19 (налоги)=3360 грн в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.

а также брать 2007 год для определения средней.

так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов. если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.а также брать 2007 год для определения средней.так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов. mephala Повідомлень: 3156 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49 mephala написав: Yuri_61 написав: в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.

И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.

8*350*1,19 (налоги)=3360 грн в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.

а также брать 2007 год для определения средней.

так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов. если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.а также брать 2007 год для определения средней.так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.



Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.

Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .



Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?

А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать. Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать. Yuri_61 Повідомлень: 979 З нами з: 30.09.15 Подякував: 140 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:23 Yuri_61 написав: mephala написав: Yuri_61 написав: в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.

И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.

8*350*1,19 (налоги)=3360 грн в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.

а также брать 2007 год для определения средней.

так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов. если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.а также брать 2007 год для определения средней.так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.



Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.

Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .



Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?

А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать. Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.





Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .





Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?





А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.



Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ? Курс его от года к году послепадает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ? холява 2 Повідомлень: 1820 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:43 Libo написав: Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!

Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.

Потом только тягость и повинность.

Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.

Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...

Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.Потом только тягость и повинность.Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...

Я не про відпочинок,а про повне оздоровлення організму...45 днів такий термін для цього!А відпочивати можна і кожний день на протязі років,кому як подобається і дозволяють ресурси,а може надоїсти і через декілька днів.На морських курортах теж більше двох неділь не витримую,хоча бувають і виключення.Ось нещодавно був в Гюрал Прем`єр Текірова,так після 10 днів відпочинку було бажання залишитись ще.Але справи не дозволили. Я не про відпочинок,а про повне оздоровлення організму...45 днів такий термін для цього!А відпочивати можна і кожний день на протязі років,кому як подобається і дозволяють ресурси,а може надоїсти і через декілька днів.На морських курортах теж більше двох неділь не витримую,хоча бувають і виключення.Ось нещодавно був в Гюрал Прем`єр Текірова,так після 10 днів відпочинку було бажання залишитись ще.Але справи не дозволили. Qwerty Повідомлень: 1676 З нами з: 25.02.15 Подякував: 182 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:24 холява написав: Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ? Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ?

я почистил)) как раз на 400,вот и не спится...зато и не сопьюсь эти чудесные дни. Заметил,что хитрые и коварные врачи всегда спрашивают где болит,а потом на то и давят. я почистил)) как раз на 400,вот и не спится...зато и не сопьюсь эти чудесные дни. Заметил,что хитрые и коварные врачи всегда спрашивают где болит,а потом на то и давят. Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются. Хутін Пуй

Повідомлень: 3021 З нами з: 06.03.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 311 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 5286528752885289 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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