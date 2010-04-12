Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49

mephala написав: Yuri_61 написав: в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.

И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.

8*350*1,19 (налоги)=3360 грн в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.

а также брать 2007 год для определения средней.

так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов. если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.а также брать 2007 год для определения средней.так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.

Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.