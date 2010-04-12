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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35
Yuri_61 написав:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
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mephala
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49
mephala написав: Yuri_61 написав:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .
Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:23
Yuri_61 написав: mephala написав: Yuri_61 написав:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .
Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.
Курс его от года к году после скачка девальвации
падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .
Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.
Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ?
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холява
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:43
Libo написав:
Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!
Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.
Потом только тягость и повинность.
Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.
Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...
Я не про відпочинок,а про повне оздоровлення організму...45 днів такий термін для цього!А відпочивати можна і кожний день на протязі років,кому як подобається і дозволяють ресурси,а може надоїсти і через декілька днів.На морських курортах теж більше двох неділь не витримую,хоча бувають і виключення.Ось нещодавно був в Гюрал Прем`єр Текірова,так після 10 днів відпочинку було бажання залишитись ще.Але справи не дозволили.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:24
холява написав:
Вы ....ЭТО ...зубы кокаином почистили ?
я почистил)) как раз на 400,вот и не спится...зато и не сопьюсь эти чудесные дни. Заметил,что хитрые и коварные врачи всегда спрашивают где болит,а потом на то и давят.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 06:47
холява написав:
Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
Звідки у вас такі дані?
Експорт зростає. Але Ріст імпорту випереджає ріст експорту
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Додано: Суб 30 чер, 2018 07:24
Zebra написав:
что и доказала компания SpaceX
СССР не создавало ничего уникального, что не мог бы повторить частный капитал без таких масштабных трудовых затрат, как тратилось в СССР на военку
насколько я знаю, они уже давно сотрудничают с Роскосмосом и вполне возможно, что купили некие технологии и оборудование для своего прорыва
плюс смотри сколько они в целом потратили включая их программы с НАСА
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Додано: Суб 30 чер, 2018 07:27
...офтопчик на правах вихідного!
... а давайте "пожуємо" тему про кредити?
... от Я збираюсь через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки:
...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ні?)
)
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде
...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 30 чер, 2018 08:00
PrimusInterPares написав: Den написав: ЧИА написав:
говорят - инвестирование в украинские ИТ компаниии выгодно
деталей не скажу, при желании сами выясните
Друже я закончил ИПСА(На момент поступления конкурс был 300 чел на место, Это было ещё до ЗНО(В итоге из 25 человек выпустилось 12 !!!!)) если захотите сами загуглите ... Мои однокурсники процентов на 50 являтся директорами ИТ компаний (меня занесло немного в другую сферу).. Так что всё я в курсе ...ЗЫ Я ж написал не скажу где и в чём
, но вы угадали ...
это не показатель - я тоже закончил ИПСА.
А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан
Кожен сотий форумчанин метикує і заробляє краще Бені?!І хто ці люди?!Не зьобра часом?!
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Додано: Суб 30 чер, 2018 08:04
Den написав: PrimusInterPares написав:
это не показатель - я тоже закончил ИПСА.
А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан
[/quote]Ну так тогда вы знаете какие кадры оттуда выходят !!! Я заканчивал "интелектуальные системы принятия решений в бизнесе"+ есть ряд заучек которые не могут себя реализовать и идут работать на Дядю (Извините если Вас обидел)...ЗЫ 99% форумчан (Ну не смешите меня) тут МАКСИМУМ 2-ва десятка адекватных людей , остальное или проплаченыые троли или безработные писаки ....[/quote]
Ці два десятка,на вашу думку,є заможними людьми чи просто розумними?
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