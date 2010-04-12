|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 08:33
Искатель написав:
Это из разряда "На заборе написано Х..., а там дрова". Менять крупные суммы по "левым" адресам...У меня один знакомый в Киеве так менял, пока на третий раз его не посадили в машину, дали по голове и отобрали 20000 долларов.
Никому не советую!
самый надежный способ -это банк
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3671
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 09:38
продовжується -суржик. ТРИВАЄ.
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 614
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12557
|1384650
|
Суб 30 чер, 2018 09:47
Zebra
|
|6294
|1333541
|
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
|
|158
|241398
|
|