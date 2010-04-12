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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5287528852895290

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:33

  Искатель написав:
  чик написав:mug
отдадут https://miniaylo.finance.ua/


Это из разряда "На заборе написано Х..., а там дрова". Менять крупные суммы по "левым" адресам...У меня один знакомый в Киеве так менял, пока на третий раз его не посадили в машину, дали по голове и отобрали 20000 долларов.
Никому не советую!


самый надежный способ -это банк
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:20

Двi сторiнки нечистот. ХЕЛОУВIН ПРОДОВЖУ€ТЬСЯ.! :twisted:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:38

Re: Валютный рынок в контексте

продовжується -суржик. ТРИВАЄ.
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