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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5287528852895290>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35

  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49

  mephala написав:
  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.


Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .

Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:23

  Yuri_61 написав:
  mephala написав:
  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.


Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .

Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.



Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .


Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?


А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:43

  Libo написав:Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!
Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.
Потом только тягость и повинность.
Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.
Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...
:roll: :roll: :roll:

Я не про відпочинок,а про повне оздоровлення організму...45 днів такий термін для цього!А відпочивати можна і кожний день на протязі років,кому як подобається і дозволяють ресурси,а може надоїсти і через декілька днів.На морських курортах теж більше двох неділь не витримую,хоча бувають і виключення.Ось нещодавно був в Гюрал Прем`єр Текірова,так після 10 днів відпочинку було бажання залишитись ще.Але справи не дозволили.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 06:47

  холява написав: Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?

Звідки у вас такі дані?
Експорт зростає. Але Ріст імпорту випереджає ріст експорту
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 07:24

  Zebra написав:что и доказала компания SpaceX

СССР не создавало ничего уникального, что не мог бы повторить частный капитал без таких масштабных трудовых затрат, как тратилось в СССР на военку

насколько я знаю, они уже давно сотрудничают с Роскосмосом и вполне возможно, что купили некие технологии и оборудование для своего прорыва

плюс смотри сколько они в целом потратили включая их программы с НАСА
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:33

  Искатель написав:
  чик написав:mug
отдадут https://miniaylo.finance.ua/


Это из разряда "На заборе написано Х..., а там дрова". Менять крупные суммы по "левым" адресам...У меня один знакомый в Киеве так менял, пока на третий раз его не посадили в машину, дали по голове и отобрали 20000 долларов.
Никому не советую!


самый надежный способ -это банк
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:43

для вдумчивых людей

Ждём недельку с 22.08 по 29.08 ?
Терпение надо иметь.
Вот так было 2017 году
так будет в 2018, 2019 и т.д. до следующего мирового кризиса
Плюсики мне ставьте, не жадничайте (для кого стараюсь?) Я ещё такой пост накатал про индекс доллара в четверг, а вы всё пропустили 8)
Если кратко, то судя по графику индекса доллара, относительно скоро снова произойдёт обесценивание национальных валют как это было в 2014 -2015 годах. А мы сваливали всё на Майдан, наивные. (Следующая девальвация будет в период с 2020 - 2022 года). Может даже раньше. Грядёт очередной мировой финансово - экономический кризис ну или в лучшем случае будет рецессия мировой экономики. Так как она сейчас очень раскочегарена.
Моё сообщение в четверг 28.06.2018 в 9-21 об индексе доллара (жать на текст)

Кроме того, привожу график курса наличного доллара за 2017 год. 2018 год почти копирка 2017 года. Поєтому ждём августа недельку для затаривания баксом.
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 чер, 2018 11:12, всього редагувалось 8 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:47

  tea написав:
  ЛАД написав:
  tea написав:НБУ сьогодні пише,що у травні платіжний баланс залишився профіцитним.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Чай, иногда Вас можно спутать с Василем. :)

Якщо плутаєте мене з іншими форумчанами - пора до Пізнайка на консультацію.

Чай, от Вас такого поста не ожидал.
Похоже, действительно, учитесь у Василя. :(
Но для него недостаточно грубо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:49

Re: Валютный рынок в контексте

.... еееехххххх, не дають, навіть, у вихідні поспілкуватись на "вільні" теми((

... а тим часом, у гостинному місті Лева, курс ще на 1-2коп. сповз..... (таки, МБ у понеділок теж сповзе, - бо ЧР швидше відчуває напрямок... ;) )
ПРОДАЮТ
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11:28 26,17 10 000 $
можно частями, обмін валют _ 24/7 _, можно частями, зупинка Південний=Виговського_77
098 xxx-x1-00
11:18 26,16 10 000 $
Наукова, Обмін валют, можно частями
067 xxx-x9-79
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Балатон, можно частями, І. Мазепи, обмін валют, сільпо
097 xxx-x3-27
11:17 26,15 10 000 $
Стрийська-Наукова. Чорновола 67 а. Зелена -Дністерська, можно частями, Обмін Валют
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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