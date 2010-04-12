Львов - это туристический центр на границе с Европой.
А злотые-евро-доллары пока в кассах не принимают.
Поэтому наблюдается избыток предложения валюты, и дефицит гривны.
А длительные выходные-праздники требуют много гривны
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:52
Львов - это туристический центр на границе с Европой.
А злотые-евро-доллары пока в кассах не принимают.
Поэтому наблюдается избыток предложения валюты, и дефицит гривны.
А длительные выходные-праздники требуют много гривны
Всё IMHO
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:04
Спасибо за пост.
Но Вы не задумывались - если снимают такие ролики с украинцем, ромом, евреем, пуштуном и крымским татарином, то это не просто так и проблема всё же есть (напоминает историю с антисионистским комитетом в СССР). Когда все в порядке, об этом просто не говорят. Т.е., возможно, в нашем разговоре здесь и на ветке альяка Вы были не совсем правы и опасность праворадикальных (а попросту фашистских) взглядов всё же существует?
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:18
открою страшную тайну
им плевать на курс и экономику таких стран как Ирак,Ливия,Афганистан,....
да и Ющенко в целом ушел и получил такой антирейтинг за экономический провал и западные друзья не помогли, но лучше танцевать на гралях
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:22
Киев по обьявам продажа 26,12 ... а накануне Чай призывал всех бежать и покупать по 26,14 ... были времена , когда паникеров расстреливали на месте ))
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:22
Re: Валютный рынок в контексте
Добрый день .
Запорожье окна 26.20-26.27
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:29
Re: Валютный рынок в контексте
По состоянию на ноябрь 2017 года мировой фондовый рынок приблизился к капитализации в $100 трлн. Это означает, что суммарная стоимость компаний, которые являются участниками фондового рынка, достигла рекорда. Все больше людей и больше мировых денег идет именно на фондовый рынок.
Капитализация мирового фондового рынка
Как видно из графика, подобный пик был накануне кризиса 2008 года. С того времени рынок развивался относительно стабильно, стремительный подъем начал проявляться в начале 2017. (
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:36
Объявам не очень доверяю и, как и Искатель, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски.
Для тех, кто сдал в январе-февр. по 28+- и подержал на депо, купить сегодня по 26,15 или даже 26,25 считаю достаточно выгодно. Возможно, будет лёгкое снижение, но, как по мне, выигрыш лишних 5-10 коп. (в 26- и, тем более, 25,5, простите, не верю) не стоит затраченных нервов, так что, возможно, Чай не так уж не прав.
В этом варианте заработок за полгода на 10 тыс. долл. составляет примерно 1300 долл. и лишние 50-100 долл. погоды не сделают, а потерять можно и больше.
По объявам на минфине вижу продажу в Киеве даже по 26,10. Можно сдавать в Харькове и ехать на экспрессе покупать в Киев. Уже на 10 тыс долл. будет прибыль, а на 50 тыс. 3500-4000 грн. удастся заработать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 чер, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:48
в одессе есть продажи па 26.10, не вижу проблемы с обменом в легальных обменках или у проверенных частников. шо касается рисков, они есть всегда и по дороге из банка могут бамбануть.
а шо делать?
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:49
Re: Валютный рынок в контексте
В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет.
После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? (
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