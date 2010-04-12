Додано: Суб 30 чер, 2018 11:36

tehno-teplo написав: ЛАД написав: Гагарин - 26,18/26,25, вообще 26,16-19/26,22-25. Гагарин - 26,18/26,25, вообще 26,16-19/26,22-25.

Киев по обьявам продажа 26,12 ... а накануне Чай призывал всех бежать и покупать по 26,14 ... были времена , когда паникеров расстреливали на месте )) Киев по обьявам продажа 26,12 ... а накануне Чай призывал всех бежать и покупать по 26,14 ... были времена , когда паникеров расстреливали на месте ))

Объявам не очень доверяю и, как и, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски.Для тех, кто сдал в январе-февр. по 28+- и подержал на депо, купить сегодня по 26,15 или даже 26,25 считаю достаточно выгодно. Возможно, будет лёгкое снижение, но, как по мне, выигрыш лишних 5-10 коп. (в 26- и, тем более, 25,5, простите, не верю) не стоит затраченных нервов, так что, возможно, Чай не так уж не прав.В этом варианте заработок за полгода на 10 тыс. долл. составляет примерно 1300 долл. и лишние 50-100 долл. погоды не сделают, а потерять можно и больше.По объявам на минфине вижу продажу в Киеве даже по 26,10. Можно сдавать в Харькове и ехать на экспрессе покупать в Киев. Уже на 10 тыс долл. будет прибыль, а на 50 тыс. 3500-4000 грн. удастся заработать.