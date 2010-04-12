RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5288528952905291>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:52

  Долярчик написав:а тим часом, у гостинному місті Лева, курс ще на 1-2коп. сповз..... (таки, МБ у понеділок теж сповзе, - бо ЧР швидше відчуває напрямок

Львов - это туристический центр на границе с Европой.
А злотые-евро-доллары пока в кассах не принимают.
Поэтому наблюдается избыток предложения валюты, и дефицит гривны.
А длительные выходные-праздники требуют много гривны
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5715
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3707 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:04

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. "Всі рівні. Всі рідні": захисники Украіни і волонтери різних національностей записали антирасистський ролик до Дня Конституціі. ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3073936/vs_r ... kiyi_rolik

Спасибо за пост.
Но Вы не задумывались - если снимают такие ролики с украинцем, ромом, евреем, пуштуном и крымским татарином, то это не просто так и проблема всё же есть (напоминает историю с антисионистским комитетом в СССР). Когда все в порядке, об этом просто не говорят. Т.е., возможно, в нашем разговоре здесь и на ветке альяка Вы были не совсем правы и опасность праворадикальных (а попросту фашистских) взглядов всё же существует?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3039 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:08

Гагарин - 26,18/26,25, вообще 26,16-19/26,22-25.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3039 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:18

  freeze написав: Вряд ли это допустят наши западные друзья, это будет и их феерический провал.


открою страшную тайну
им плевать на курс и экономику таких стран как Ирак,Ливия,Афганистан,....
да и Ющенко в целом ушел и получил такой антирейтинг за экономический провал и западные друзья не помогли, но лучше танцевать на гралях :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:22

  ЛАД написав:Гагарин - 26,18/26,25, вообще 26,16-19/26,22-25.

Киев по обьявам продажа 26,12 ... а накануне Чай призывал всех бежать и покупать по 26,14 ... были времена , когда паникеров расстреливали на месте ))
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
Повідомлень: 74
З нами з: 03.08.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день .
Запорожье окна 26.20-26.27
холява
2
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:29

Re: Валютный рынок в контексте

По состоянию на ноябрь 2017 года мировой фондовый рынок приблизился к капитализации в $100 трлн. Это означает, что суммарная стоимость компаний, которые являются участниками фондового рынка, достигла рекорда. Все больше людей и больше мировых денег идет именно на фондовый рынок.
Капитализация мирового фондового рынка
Как видно из графика, подобный пик был накануне кризиса 2008 года. С того времени рынок развивался относительно стабильно, стремительный подъем начал проявляться в начале 2017. (https://ru.espreso.tv/article/2018/01/0 ... mu_kryzysu)
Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 983
З нами з: 30.09.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:36

  tehno-teplo написав:
  ЛАД написав:Гагарин - 26,18/26,25, вообще 26,16-19/26,22-25.

Киев по обьявам продажа 26,12 ... а накануне Чай призывал всех бежать и покупать по 26,14 ... были времена , когда паникеров расстреливали на месте ))

Объявам не очень доверяю и, как и Искатель, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски.
Для тех, кто сдал в январе-февр. по 28+- и подержал на депо, купить сегодня по 26,15 или даже 26,25 считаю достаточно выгодно. Возможно, будет лёгкое снижение, но, как по мне, выигрыш лишних 5-10 коп. (в 26- и, тем более, 25,5, простите, не верю) не стоит затраченных нервов, так что, возможно, Чай не так уж не прав.
В этом варианте заработок за полгода на 10 тыс. долл. составляет примерно 1300 долл. и лишние 50-100 долл. погоды не сделают, а потерять можно и больше.
По объявам на минфине вижу продажу в Киеве даже по 26,10. Можно сдавать в Харькове и ехать на экспрессе покупать в Киев. Уже на 10 тыс долл. будет прибыль, а на 50 тыс. 3500-4000 грн. удастся заработать. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 чер, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3039 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:48

  ЛАД написав:Объявам не очень доверяю и, как и Искатель, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски.

в одессе есть продажи па 26.10, не вижу проблемы с обменом в легальных обменках или у проверенных частников. шо касается рисков, они есть всегда и по дороге из банка могут бамбануть.
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5595
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3066 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет.
После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? (https://officelife.media/article/money/ ... xt-crisis/)
Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 983
З нами з: 30.09.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5288528952905291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1255, 1256, 1257
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12561 1385138
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 11:54
bred
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6294 1333581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.