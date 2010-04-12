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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:03
чик написав: ЛАД написав:
Объявам не очень доверяю и, как и Искатель, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски.
в одессе есть продажи па 26.10, не вижу проблемы с обменом в легальных обменках или у проверенных частников. шо касается рисков, они есть всегда и по дороге из банка могут бамбануть.
Против легальных обменок или проверенных частников ничего не имею и не возражаю, но, как уже писал, Одесса (так же, как и Львов) несколько особый город. В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.
Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок. Не уверен, что при прозвоне эти курсы подтвердятся, разве что на очень больших суммах.
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ЛАД
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:19
ЛАД написав:
В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.
Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок.
вижу по обьявам на минфине.
а шо делать?
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:33
mephala написав: Yuri_61 написав:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
чув в потязі, що де-не-де на УЗ почал заморожувати виплату з.п.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:35
Yuri_61 написав: mephala написав: Yuri_61 написав:
в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн
если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.
Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .
Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.
думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:52
flyman написав:
думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400
Вчера в новостях узнал, что сейчас растёт количество бежавших с Донбаса пенсионеров на територию подконтрольную Украине. (80 тыс. чел.)
Я так понимаю, что выживают пенсионеров из так называемых ЛНР и ДНР.
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