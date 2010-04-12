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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5288528952905291 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 798 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 500 Всього голосів : 798 Додано: Суб 30 чер, 2018 12:03 чик написав: ЛАД написав: Объявам не очень доверяю и, как и Искатель, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски. Объявам не очень доверяю и, как и Искатель, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски.

в одессе есть продажи па 26.10, не вижу проблемы с обменом в легальных обменках или у проверенных частников. шо касается рисков, они есть всегда и по дороге из банка могут бамбануть. в одессе есть продажи па 26.10, не вижу проблемы с обменом в легальных обменках или у проверенных частников. шо касается рисков, они есть всегда и по дороге из банка могут бамбануть.

Против легальных обменок или проверенных частников ничего не имею и не возражаю, но, как уже писал, Одесса (так же, как и Львов) несколько особый город. В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.

Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок. Не уверен, что при прозвоне эти курсы подтвердятся, разве что на очень больших суммах. Против легальных обменок или проверенных частников ничего не имею и не возражаю, но, как уже писал, Одесса (так же, как и Львов) несколько особый город. В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок. Не уверен, что при прозвоне эти курсы подтвердятся, разве что на очень больших суммах. ЛАД 2 Повідомлень: 9579 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3039 раз. Подякували: 2813 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 12:19 ЛАД написав: В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.

Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок. В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок.

вижу по обьявам на минфине. вижу по обьявам на минфине. а шо делать? чик Повідомлень: 5595 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3066 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 12:33 mephala написав: Yuri_61 написав: в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.

И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.

8*350*1,19 (налоги)=3360 грн в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.

а также брать 2007 год для определения средней.

так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов. если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.а также брать 2007 год для определения средней.так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.

чув в потязі, що де-не-де на УЗ почал заморожувати виплату з.п. чув в потязі, що де-не-де на УЗ почал заморожувати виплату з.п. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 14088 З нами з: 09.03.14 Подякував: 825 раз. Подякували: 758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 12:35 Yuri_61 написав: mephala написав: Yuri_61 написав: в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.

И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.

8*350*1,19 (налоги)=3360 грн в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.

а также брать 2007 год для определения средней.

так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов. если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.а также брать 2007 год для определения средней.так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.



Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.

Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .



Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?

А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать. Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.

думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400 думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400 В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 14088 З нами з: 09.03.14 Подякував: 825 раз. Подякували: 758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 12:52 flyman написав: думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400 думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400



Вчера в новостях узнал, что сейчас растёт количество бежавших с Донбаса пенсионеров на територию подконтрольную Украине. (80 тыс. чел.)

Я так понимаю, что выживают пенсионеров из так называемых ЛНР и ДНР. Вчера в новостях узнал, что сейчас растёт количество бежавших с Донбаса пенсионеров на територию подконтрольную Украине. (80 тыс. чел.)Я так понимаю, что выживают пенсионеров из так называемых ЛНР и ДНР. Yuri_61 Повідомлень: 983 З нами з: 30.09.15 Подякував: 140 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5288528952905291 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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