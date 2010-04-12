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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5289529052915292>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:03

  чик написав:
  ЛАД написав:Объявам не очень доверяю и, как и Искатель, никогда не меняю и никому не советую - слишком велики риски.

в одессе есть продажи па 26.10, не вижу проблемы с обменом в легальных обменках или у проверенных частников. шо касается рисков, они есть всегда и по дороге из банка могут бамбануть.

Против легальных обменок или проверенных частников ничего не имею и не возражаю, но, как уже писал, Одесса (так же, как и Львов) несколько особый город. В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.
Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок. Не уверен, что при прозвоне эти курсы подтвердятся, разве что на очень больших суммах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:19

  ЛАД написав:В Харькове, например, таких курсов нет даже по частным объявлениям.
Миним. курс продажи - 26,20, причём, похоже, объявления от обменок.

вижу по обьявам на минфине.
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:33

  mephala написав:
  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.

чув в потязі, що де-не-де на УЗ почал заморожувати виплату з.п.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:35

  Yuri_61 написав:
  mephala написав:
  Yuri_61 написав:в 2013 году средняя зарплата (на руки) в Украине была 350 долларов чистыми в эквиваленте.
И это пр курсе 8 грн за 1 бакс.
8*350*1,19 (налоги)=3360 грн

если идти этой логикой то нужно брать не 2013 а 2012 год. так как в 2013 уже были массовые задержки с выплатой з/п бюджетника и янек метался не знал где взять деньги. уже в 2013 должена была грянуть девальвация. курс просто намертво зубами держали.
а также брать 2007 год для определения средней.
так вот если поверить в вашу теорию то мы уже на пороге так как в 2018 средняя з/п 8800 грн что на сейчас 330 баксов.


Да близки. Но ещё вполне продержимся из за эффекта перекупленности доллара.
Курс его от года к году после скачка девальвации падает постепенно и даже резко (вспомним 2005 год? до 4,6 грн бакс уронили при Тимошенко .

Почему порог сопротивления 350 баксов\месяц ? Может сейчас порог сопротивления 250? Ведь экономика не та уже? Экспорт сокрашается с каждым годом? Ведь так?
А может порог 400 баксов? Но с чего это? Денежная масса недостаточно выросла? И это так. Может порог и выше быть. Надо обдумать.

думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:52

  flyman написав:думаю, що відпавші дотаційні Донбас та Крим можуть планку підняти лінію спротиву і 400


Вчера в новостях узнал, что сейчас растёт количество бежавших с Донбаса пенсионеров на територию подконтрольную Украине. (80 тыс. чел.)
Я так понимаю, что выживают пенсионеров из так называемых ЛНР и ДНР.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:19

Re: Валютный рынок в контексте

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:28

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. Один поляк казав ,що його краіна почала розвиток і зростання добробуту громадян ,коли позбулись СОВка назавжди і гадаю він правий .Є в нас на форумі пережитки СССР, які всіляко гальмують,та сіють химерні своі подумки, уяви в невірному шляху Украіни в бік до цивілізованого Світу ,та нашого з вами украінці прагнення до кращого майбутнього.Писав вже цьому "гражданину" не підмінювати поняття і не провокувати мене та інших ,не розуміє .Рекламує свою недалекість ,та якийсь буцімто украінський "фашизм" я чую від нього неодноразово .Хочу відповісти на це ,якщо будете підіймати тему "фашизму" якого не існує в Украіні,та плутати з украінським патріотизмом , Вас будуть банити ,провокаторе наш "запоребриковий".Прошу звернути шановних Модераторів на такі дописи форумчанина і не дозволяти підіймати, та обговорювати з пов. Перес де Куэльяр.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 30 чер, 2018 14:28, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:33

Re: Валютный рынок в контексте

Пугают 2019 и 2020 года, учитывая, что в этот период вероятней всего произойдёт очередной мировой экономический кризис
Что же так всё складывается не в пользу Украины?

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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:46

Re: Валютный рынок в контексте

Чем больше с Украины экспорт зерновых, тем ниже цена на мировых рынках.

http://iee.org.ua/ru/prog_info/36244/ЗображенняЗображення
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:53



За три года, наверное, структура изменилась?
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