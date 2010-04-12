Додано: Суб 30 чер, 2018 14:08

Державна продовольчо-зернова корпорація України систематично не виконує умов договорів щодо реалізації зернових, на підставі яких отримано кредитні кошти, і через це протягом 2015-2017 років втрачено додатковий дохід на суму майже 23 млрд гривень.

Зокрема Держаудитслужба встановила ризикові операції, через які держава може бути змушена негайно сплатити всю суму китайського кредиту та інших додаткових виплат, що разом становить понад 40 мільярдів гривень, і яку зернова корпорація не може погасити через неплатоспроможність та повну залежність від кредитних коштів.

це може призвести до порушення питання щодо використання кредиту на суму близько 17 млрд грн, витрачених на придбання зернових, які поставили іншим контрагентам та пред’явлення вимоги з боку ССЕС негайно сплатити всю суму китайського кредиту.

Аудитори зазначають, що у корпорації відсутній механізм дій у разі неприйняття ССЕС умов поставки зернових,