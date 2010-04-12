Что нам с вами помешало быть в этом списке? Отсутствие реальных целей? Низкий порог желаний? Привычка обходится минимумрм в этой жизни? Ненужная и вредная стеснительность? Лень, страх, неверие в себя? Может им просто повезло? Чем же вы, властители жизни, отличаетесь от пересичных? поделитесь своим секретом. У них в миллионы больше денег, чем у пересичного. Это что, они в миллионы раз умнее нас с вами?
Фашизм (так же, как и коммунизм и др. "измы") понятие интернациональное. Не бывает украинского (итальянского, немецкого, российского и пр.) фашизмов, хотя какие-то национальные отличия есть. Точно так же и борьба с фашизмом по своей сути интернациональна. Призывы "не дозволяти підіймати, та обговорювати" выглядят как защита фашизма (независимо от используемой для этого аргументации). А бороться с ним надо на ранних стадиях (как с раком, не доводя дело до метастазов). На запущенных стадиях (к примеру, после прихода фашизма к власти) бороться с ним, как показывает мировая практика, уже поздно и бесполезно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 чер, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Державна продовольчо-зернова корпорація України систематично не виконує умов договорів щодо реалізації зернових, на підставі яких отримано кредитні кошти, і через це протягом 2015-2017 років втрачено додатковий дохід на суму майже 23 млрд гривень.
Зокрема Держаудитслужба встановила ризикові операції, через які держава може бути змушена негайно сплатити всю суму китайського кредиту та інших додаткових виплат, що разом становить понад 40 мільярдів гривень, і яку зернова корпорація не може погасити через неплатоспроможність та повну залежність від кредитних коштів.
Аудитори зазначають, що у корпорації відсутній механізм дій у разі неприйняття ССЕС умов поставки зернових, це може призвести до порушення питання щодо використання кредиту на суму близько 17 млрд грн, витрачених на придбання зернових, які поставили іншим контрагентам та пред’явлення вимоги з боку ССЕС негайно сплатити всю суму китайського кредиту. https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/30/7184924/
tehno-teplo написав:Киев по обьявам продажа 26,12 ... а накануне Чай призывал всех бежать и покупать по 26,14 ...
Дійсно,сьогодні в Києві є продаж по 26.12.Це ще одна можливість для тих,хто не встиг купити. В понеділок до купівлі доларів від пересічних долучаться банки.А курси купівлі в них будуть вищими,аніж 26.12,враховуючи п"ятничне стрімке здорожчання на міжбанку. П.С.Думаю,що в понеділок міжбанк скоріш за все піде вниз.Питання - на якій позначці НБУ вийде і викупить надлишки.Якщо вийде по 26.25,то купить більше,якщо чекатиме курса 26.20 або нижче,то купить менше.
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) оприлюднив ТОП-100 платників податків за 2017 рік.Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків, передають Українські Новини.
Аналіз проведено за галузевим принципом – переробна промисловість, добувна галузь, електроенергетика, оптова та роздрібна торгівля, транспортна галузь та інші галузі.
Лідерами по сплаті податків зазначених галузей є:
"Укргазвидобування" (50,4 млрд гривень);
"Тютюнова компанія "Прилуки" (14,1 млрд гривень);
"Філіп Морріс Україна" (13,5 млрд гривень);
"Нафтогаз України" (11,5 млрд гривень);
"Укрнафта" (10,4 млрд гривень);
"Джей Ті Інтернешнл Україна" (9,5 млрд гривень);
"Укртатнафта" (8,7 млрд гривень);
"Енергоатом" (8,7 млрд гривень);
"Укртрансгаз" (7,8 млрд гривень),
"Імперіал Табакко Продакшн Україна" (7,5 млрд гривень).
Наголошується, що 100 найбільших платників податків збільшили відрахування до держбюджету в 2017 році на 21,6% до 258,3 млрд гривень порівняно з 2016 роком.