Додано: Суб 30 чер, 2018 15:37

Yuri_61 написав: Что нам с вами помешало быть в этом списке?

Отсутствие реальных целей? Низкий порог желаний? Привычка обходится минимумрм в этой жизни? Ненужная и вредная стеснительность? Лень, страх, неверие в себя?

Может им просто повезло? Чем же вы, властители жизни, отличаетесь от пересичных? поделитесь своим секретом.

У них в миллионы больше денег, чем у пересичного. Это что, они в миллионы раз умнее нас с вами?



https://focus.ua/ratings/350253/ Что нам с вами помешало быть в этом списке?Отсутствие реальных целей? Низкий порог желаний? Привычка обходится минимумрм в этой жизни? Ненужная и вредная стеснительность? Лень, страх, неверие в себя?Может им просто повезло? Чем же вы, властители жизни, отличаетесь от пересичных? поделитесь своим секретом.У них в миллионы больше денег, чем у пересичного. Это что, они в миллионы раз умнее нас с вами?

Исследования показали, что огромную роль в бизнесе играет удача: оказаться в нужное время в нужном месте, главное суметь этой удачей воспользоваться и не упустить ее, а также связи в мире крупного бизнеса. В инвестициях огромную роль играет терпение, это доказал Уоррен Баффет. В Украине все очень специфично: здесь главную роль играет связи с властью, с чиновниками, доступ к государственному корыту и конечно коррупция. Бизнеса в чистом виде в Украине не существует. Если наших мультимиллионеров перенести в цивилизованную западную страну, то ни один из них там бы не выжил, они просто не умеют вести честный бизнес. Как пример: российский миллиардер Березовский, без России он зачах и обанкротился, вести бизнес в Англии он не смог.Истории о мальчике купившем два грязных яблока, помывшем их и продавшем дороже и так начавшем восхождение наверх- это всего лишь рождественские сказки.