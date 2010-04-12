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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5291529252935294>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:07

Yuri_61
Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики. :)
С кредитами расплатимся на раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:09

  ЛАД написав:бороться с ним надо на ранних стадиях (как с раком, не доводя дело до метастазов). На запущенных стадиях (к примеру, после прихода фашизма к власти) бороться с ним, как показывает мировая практика, уже поздно и бесполезно.

Фашизм будет все равно неизбежно бит, только заплатят за это своими жизнями на поздних стадиях уже миллионы людей. К слову о патриотизме: самым великим патриотом всех времен и народов был Гитлер. Фашисты постоянно прикрываются словом "патриот".
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:37

  Yuri_61 написав:Что нам с вами помешало быть в этом списке?
Отсутствие реальных целей? Низкий порог желаний? Привычка обходится минимумрм в этой жизни? Ненужная и вредная стеснительность? Лень, страх, неверие в себя?
Может им просто повезло? Чем же вы, властители жизни, отличаетесь от пересичных? поделитесь своим секретом.
У них в миллионы больше денег, чем у пересичного. Это что, они в миллионы раз умнее нас с вами?

https://focus.ua/ratings/350253/

Исследования показали, что огромную роль в бизнесе играет удача: оказаться в нужное время в нужном месте, главное суметь этой удачей воспользоваться и не упустить ее, а также связи в мире крупного бизнеса. В инвестициях огромную роль играет терпение, это доказал Уоррен Баффет. В Украине все очень специфично: здесь главную роль играет связи с властью, с чиновниками, доступ к государственному корыту и конечно коррупция. Бизнеса в чистом виде в Украине не существует. Если наших мультимиллионеров перенести в цивилизованную западную страну, то ни один из них там бы не выжил, они просто не умеют вести честный бизнес. Как пример: российский миллиардер Березовский, без России он зачах и обанкротился, вести бизнес в Англии он не смог.
Истории о мальчике купившем два грязных яблока, помывшем их и продавшем дороже и так начавшем восхождение наверх- это всего лишь рождественские сказки.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:48

Росія віджимає в України Азовське море.
https://apostrophe.ua/article/society/a ... vich/19123
Це має певні економічні наслідки - порти Бердянська і Маріуполя,а в останньому знаходяться великі зернові склади плюс по логістиці в деякі країни краще метал,вироблений на маріупольському металургійному заводі, експортувати з Маріуполя через порт.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:50

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЛАД написав:бороться с ним надо на ранних стадиях (как с раком, не доводя дело до метастазов). На запущенных стадиях (к примеру, после прихода фашизма к власти) бороться с ним, как показывает мировая практика, уже поздно и бесполезно.

Фашизм будет все равно неизбежно бит, только заплатят за это своими жизнями на поздних стадиях уже миллионы людей. К слову о патриотизме: самым великим патриотом всех времен и народов был Гитлер. Фашисты постоянно прикрываются словом "патриот".


Ви випустили з виду такий вже відомий історії вид фашизму, як комунизм ! Ну і звичайно давайте сюди ж додамо сучасний вид фашизму - Путінізм.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:54

Re: Валютный рынок в контексте

а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...
eu331985
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:55

Re: Валютный рынок в контексте

Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:03

  eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...


Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.
А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:11

  Львівський БатяР написав:Ви випустили з виду такий вже відомий історії вид фашизму, як комунизм ! Ну і звичайно давайте сюди ж додамо сучасний вид фашизму - Путінізм.

Русизм -высшая мера цинизма , страшнее нацизма ,фашизма ,расизма ,всех человеко-ненавистнических идеологий , этим больна росия .Джохар Дудаев. 95г.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:15

  eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего

2007 год в истории Украины аномалия, связанная с заходом спекулятивного капитала в банковскую систему. Вспомните цены на недвижимость: чистейшая аномалия. Такое бывает раз в сто лет и больше при нашей жизни не повторится. Не стоит этот аномальный год учитывать в своих расчетах.
Дядюшка Скрудж
 
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