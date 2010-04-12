Yuri_61
Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.
С кредитами расплатимся на раз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:07
Yuri_61
Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.
С кредитами расплатимся на раз.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:09
Фашизм будет все равно неизбежно бит, только заплатят за это своими жизнями на поздних стадиях уже миллионы людей. К слову о патриотизме: самым великим патриотом всех времен и народов был Гитлер. Фашисты постоянно прикрываются словом "патриот".
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:37
Исследования показали, что огромную роль в бизнесе играет удача: оказаться в нужное время в нужном месте, главное суметь этой удачей воспользоваться и не упустить ее, а также связи в мире крупного бизнеса. В инвестициях огромную роль играет терпение, это доказал Уоррен Баффет. В Украине все очень специфично: здесь главную роль играет связи с властью, с чиновниками, доступ к государственному корыту и конечно коррупция. Бизнеса в чистом виде в Украине не существует. Если наших мультимиллионеров перенести в цивилизованную западную страну, то ни один из них там бы не выжил, они просто не умеют вести честный бизнес. Как пример: российский миллиардер Березовский, без России он зачах и обанкротился, вести бизнес в Англии он не смог.
Истории о мальчике купившем два грязных яблока, помывшем их и продавшем дороже и так начавшем восхождение наверх- это всего лишь рождественские сказки.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:48
Росія віджимає в України Азовське море.
Це має певні економічні наслідки - порти Бердянська і Маріуполя,а в останньому знаходяться великі зернові склади плюс по логістиці в деякі країни краще метал,вироблений на маріупольському металургійному заводі, експортувати з Маріуполя через порт.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:50
Ви випустили з виду такий вже відомий історії вид фашизму, як комунизм ! Ну і звичайно давайте сюди ж додамо сучасний вид фашизму - Путінізм.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:54
Re: Валютный рынок в контексте
а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:55
Re: Валютный рынок в контексте
Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 30 чер, 2018 16:03
Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.
А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?
Додано: Суб 30 чер, 2018 16:11
Русизм -высшая мера цинизма , страшнее нацизма ,фашизма ,расизма ,всех человеко-ненавистнических идеологий , этим больна росия .Джохар Дудаев. 95г.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 30 чер, 2018 16:15
2007 год в истории Украины аномалия, связанная с заходом спекулятивного капитала в банковскую систему. Вспомните цены на недвижимость: чистейшая аномалия. Такое бывает раз в сто лет и больше при нашей жизни не повторится. Не стоит этот аномальный год учитывать в своих расчетах.
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