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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5291529252935294

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:17

  Yuri_61 написав:
  eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...


Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.
А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?

жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:23

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:
  eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...


Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.
А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?

жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро

За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів.
---
Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:27

[/quote]
жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро[/quote]
За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів.
---
Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан[/quote]
нужно учитывать и таких как я)) я наоборот из Украины деньги увожу в Польшу и в другие страны когда путешествую)) в Украине уже и продукты не покупаю - везу из Польши тут намного все дешевле))
eu331985
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