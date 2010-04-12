Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5292529352945295> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 799 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 501 Всього голосів : 799 Додано: Суб 30 чер, 2018 16:17 Yuri_61 написав: eu331985 написав: а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц... а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...



Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.

А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу? Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?

жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 14093 З нами з: 09.03.14 Подякував: 826 раз. Подякували: 760 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 16:23 flyman написав: Yuri_61 написав: eu331985 написав: а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц... а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...



Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.

А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу? Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?

жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро

За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів.

---

Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів.---Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7066 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 499 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 16:27 [/quote]

жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро[/quote]

За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів.

---

Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан[/quote]

нужно учитывать и таких как я)) я наоборот из Украины деньги увожу в Польшу и в другие страны когда путешествую)) в Украине уже и продукты не покупаю - везу из Польши тут намного все дешевле)) eu331985

Повідомлень: 208 З нами з: 20.02.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 16:54 Yuri_61 написав: Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация. Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация.



М Л Я Юрчикк Щас я плюсану .

Вы такооой Умный внезапно стали . М Л Я Юрчикк Щас я плюсану .Вы такооой Умный внезапно стали . холява 2 Повідомлень: 1822 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 17:00 ЛАД написав: Yuri_61

Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.

С кредитами расплатимся на раз. Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.С кредитами расплатимся на раз. А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України

12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд

і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15

10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд

Як бачите

Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід. А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрді порівняємо з табличною нехай навіть першою 1510,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрдЯк бачитеМало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19408 З нами з: 15.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1832 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 17:06 Ukrainian написав: Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан

А что на кармане уже денежку не возят? Смотреть с 81 секунды, заробитчанин приехал с Польши и деньги привез с собой.

А что на кармане уже денежку не возят? Смотреть с 81 секунды, заробитчанин приехал с Польши и деньги привез с собой. Zebra

Повідомлень: 5912 З нами з: 21.09.12 Подякував: 395 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 17:06 Дядюшка Скрудж написав: ............

Фашизм будет все равно неизбежно бит , только заплатят за это своими жизнями на поздних стадиях уже миллионы людей..... ............Фашизм, только заплатят за это своими жизнями на поздних стадиях уже миллионы людей.....

Не обязательно. В Испании просуществовал до смерти Франко в 1975. Не обязательно. В Испании просуществовал до смерти Франко в 1975. ЛАД 2 Повідомлень: 9586 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3040 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 17:11 budivelnik написав: ЛАД написав: Yuri_61

Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.

С кредитами расплатимся на раз. Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.С кредитами расплатимся на раз. А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України

12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд

і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15

10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд

Як бачите

Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід. А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрді порівняємо з табличною нехай навіть першою 1510,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрдЯк бачитеМало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.

В этом отношении мы приблизились к развитым странам.

Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва. В этом отношении мы приблизились к развитым странам.Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва. ЛАД 2 Повідомлень: 9586 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3040 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 17:17 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Yuri_61

Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.

С кредитами расплатимся на раз. Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики.С кредитами расплатимся на раз. А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України

12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд

і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15

10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд

Як бачите

Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід. А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрді порівняємо з табличною нехай навіть першою 1510,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрдЯк бачитеМало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід. В этом отношении мы приблизились к развитым странам.

Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва. В этом отношении мы приблизились к развитым странам.Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва. Що й потрібно було довести...

1 Якщо декларуємо рух в Європу - значить наближаємо своє податкове/судове законодавство до Європейських норм.

2 Так як прибутковий податок повністю зачисляється на казначейські рахунки території де проживає платник - це відразу створює передумови що там де більше платять- там краще живуть

3 Безвіз в свою чергу дає можливість ближче ознайомитись з децентралізованою системою Європи що в купі з збільшенням надходжень до місцевих бюджетів ( і полегшенням контролю витрат з них) ще більше наближає нас до ЄС Що й потрібно було довести...1 Якщо декларуємо рух в Європу - значить наближаємо своє податкове/судове законодавство до Європейських норм.2 Так як прибутковий податок повністю зачисляється на казначейські рахунки території де проживає платник - це відразу створює передумови що там де більше платять- там краще живуть3 Безвіз в свою чергу дає можливість ближче ознайомитись з децентралізованою системою Європи що в купі з збільшенням надходжень до місцевих бюджетів ( і полегшенням контролю витрат з них) ще більше наближає нас до ЄС http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19408 З нами з: 15.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 чер, 2018 17:26 Почему ты не плюсанул Yury_61?





не плюсанули,,,

Yuri_61 Повідомлень: 993 З нами з: 30.09.15 Подякував: 149 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5292529352945295> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vint і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1255 , 1256 , 1257

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12565 1385663

andrein Суб 30 чер, 2018 16:43 Валютный рынок в мире 1 ... 628 , 629 , 630

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6294 1333645

ЛОБ П'ят 29 чер, 2018 12:51 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 158 241408

fefelova Чет 14 чер, 2018 19:42