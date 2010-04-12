RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5292529352945295>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:17

  Yuri_61 написав:
  eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...


Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.
А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?

жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14093
З нами з: 09.03.14
Подякував: 826 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:23

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:
  eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...


Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается.
А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?

жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро

За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів.
---
Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:27

[/quote]
жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро[/quote]
За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів.
---
Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан[/quote]
нужно учитывать и таких как я)) я наоборот из Украины деньги увожу в Польшу и в другие страны когда путешествую)) в Украине уже и продукты не покупаю - везу из Польши тут намного все дешевле))
eu331985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 20.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:54

  Yuri_61 написав:Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация.


М Л Я Юрчикк Щас я плюсану .
Вы такооой Умный внезапно стали .
холява
2
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:00

  ЛАД написав:Yuri_61
Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики. :)
С кредитами расплатимся на раз.
А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України
12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд
і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15
10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд
Як бачите
Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19408
З нами з: 15.01.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:06

  Ukrainian написав:Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан

А что на кармане уже денежку не возят? Смотреть с 81 секунды, заробитчанин приехал с Польши и деньги привез с собой.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5912
З нами з: 21.09.12
Подякував: 395 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:06

  Дядюшка Скрудж написав:............
Фашизм будет все равно неизбежно бит, только заплатят за это своими жизнями на поздних стадиях уже миллионы людей.....

Не обязательно. В Испании просуществовал до смерти Франко в 1975.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3040 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:11

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Yuri_61
Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики. :)
С кредитами расплатимся на раз.
А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України
12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд
і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15
10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд
Як бачите
Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.

В этом отношении мы приблизились к развитым странам. :)
Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3040 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:17

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Yuri_61
Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики. :)
С кредитами расплатимся на раз.
А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України
12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд
і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15
10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд
Як бачите
Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.
В этом отношении мы приблизились к развитым странам. :)
Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва.
Що й потрібно було довести...
1 Якщо декларуємо рух в Європу - значить наближаємо своє податкове/судове законодавство до Європейських норм.
2 Так як прибутковий податок повністю зачисляється на казначейські рахунки території де проживає платник - це відразу створює передумови що там де більше платять- там краще живуть
3 Безвіз в свою чергу дає можливість ближче ознайомитись з децентралізованою системою Європи що в купі з збільшенням надходжень до місцевих бюджетів ( і полегшенням контролю витрат з них) ще більше наближає нас до ЄС
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19408
З нами з: 15.01.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:26

Почему ты не плюсанул Yury_61?

Зображення
не плюсанули,,,
Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 993
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5292529352945295>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1255, 1256, 1257
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12565 1385660
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 16:43
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6294 1333644
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241408
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57423)
30.06.2018 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.