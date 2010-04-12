eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...
Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается. А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?
жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
eu331985 написав:а с чего вы взяли среднюю зарплату 350 долларов? Я получал в 2007 - 5000 грн работая рабочим. И курс был пять. тысячу долларов откладывал. Средняя зарплата как достигнет 800-1000 долларов - тогда и девальвация грянет скорее всего. Сейчас вооюще нет смысла работать за 300-500 долларов. Я лично в Польшу уехал и тут получаю 1000. Дорожный рабочий. Но тяжело работать - хочу получить карту побыта на легкой работе. Пусть и 700 долларов получая в месяц...
Вы исключение с зарплатой в 1 тыс $ в те года с курсом па5 Мне так думается. А тем, кому под 60 лет, легко найти подходящую под их здоровье в Польше работу?
жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро
За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів. --- Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
[/quote] жінкам так: догляд за престарілими Краків 1500+ злотих, Гданськ 2000, ще можна підробляти прибиранням, і відкласти за місяць 400 ..500 Євро[/quote] За підсумками 2017 року тільки за офіційними грошовими переказами, українські заробітчани з усього світу перерахували в Україну 9,3 млрд доларів. --- Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан[/quote] нужно учитывать и таких как я)) я наоборот из Украины деньги увожу в Польшу и в другие страны когда путешествую)) в Украине уже и продукты не покупаю - везу из Польши тут намного все дешевле))
ЛАД написав:Yuri_61 Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики. С кредитами расплатимся на раз.
А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України 12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15 10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд Як бачите Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.
ЛАД написав:Yuri_61 Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики. С кредитами расплатимся на раз.
А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України 12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15 10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд Як бачите Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.
В этом отношении мы приблизились к развитым странам. Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва.
ЛАД написав:Yuri_61 Перечень лидеров по уплате налогов убедительно свидетельствует о процветании и успешном развитии нашей экономики. С кредитами расплатимся на раз.
А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України 12млн х6місяців х7500грн(середня зарплата) х18%(прибутковий податок)=97,2 млрд і порівняємо з табличною нехай навіть першою 15 10,8+3,3+2,9+2,7+2,6+2,4+2,1+1,9+1,7+1,5+1,4+1,2+1,1+0,9+0,8=37,3 млрд Як бачите Мало того що населення працюючи сплачує в 3 рази більше + це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.
В этом отношении мы приблизились к развитым странам. Насколько помню, там везде подоходный налог составляет львиную долю доходов гос-ва.
Що й потрібно було довести... 1 Якщо декларуємо рух в Європу - значить наближаємо своє податкове/судове законодавство до Європейських норм. 2 Так як прибутковий податок повністю зачисляється на казначейські рахунки території де проживає платник - це відразу створює передумови що там де більше платять- там краще живуть 3 Безвіз в свою чергу дає можливість ближче ознайомитись з децентралізованою системою Європи що в купі з збільшенням надходжень до місцевих бюджетів ( і полегшенням контролю витрат з них) ще більше наближає нас до ЄС