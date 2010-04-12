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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5293529452955296>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:09

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан

А что на кармане уже денежку не возят? Смотреть с 81 секунды, заробитчанин приехал с Польши и деньги привез с собой.

1000 грн в день (7:18)на ягоді, якщо працювати, а пацани провтикали більшість часу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:28

Re: Валютный рынок в контексте

новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:54

  Долярчик написав:новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)

сезон ягід, я на дачі трішки нарвав вишень та смородини, а ж цілий рюкзак...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:17

Re: Валютный рынок в контексте

Когда о грядущем кризисе говорят из всех утюгов, то кризиса не будет в ближайшее время.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Лідерами по сплаті податків зазначених галузей є:
"Укргазвидобування" (50,4 млрд гривень);
"Тютюнова компанія "Прилуки" (14,1 млрд гривень);
"Філіп Морріс Україна" (13,5 млрд гривень);


  budivelnik написав:А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України
це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.


Працючі, а ще курячі та питущі тягнуть весь тягар економіки на своїх плечах та печінках і легенях.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:23

  ЛАД написав:Фашизм (так же, как и коммунизм и др. "измы") понятие интернациональное. Не бывает украинского (итальянского, немецкого, российского и пр.) фашизмов, хотя какие-то национальные отличия есть.
Точно так же и борьба с фашизмом по своей сути интернациональна.
Призывы "не дозволяти підіймати, та обговорювати" выглядят как защита фашизма (независимо от используемой для этого аргументации).
А бороться с ним надо на ранних стадиях (как с раком, не доводя дело до метастазов). На запущенных стадиях (к примеру, после прихода фашизма к власти) бороться с ним, как показывает мировая практика, уже поздно и бесполезно.

А что вам мешает не поддерживать российский фашизм ? Вспомните, местного донецкого депутата Рыбака
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:25

  Ой+ написав:Працючі, а ще курячі та питущі тягнуть весь тягар економіки на своїх плечах та печінках і легенях.

Да я таких эти все выходные вижу. Зубожiлi набивают полные тележки выпивки и закуски
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:30

  flyman написав:
  Долярчик написав:новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)

сезон ягід, я на дачі трішки нарвав вишень та смородини, а ж цілий рюкзак...

....того року вишень вродило, як ніколи!(мій тато з одної "крислатої" вишні, нарвав 7 :!: відер :shock:
....а на базарі вишню бабки продають за бабки :mrgreen: ....12.....10.....8грн за кг! :shock:
смородина 20
огірки(домашні) -20 (а не домашні - 9-10грн)
чорниця 50-60 літр
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:30

  pesikot написав:Когда о грядущем кризисе говорят из всех утюгов, то кризиса не будет в ближайшее время.


Кризис 1998г, 2008г, мировая экономика развивается циклично. В самом кризисе нет ничего неестественного или плохого в целом для человечества. В результате кризиса экономика очищается от балласта, и мировая экономика выходит на новый уровень. Но страдает при этом больше других население развивающихся стран.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 чер, 2018 19:34, всього редагувалось 3 разів.
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