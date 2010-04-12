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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:09
Zebra написав: Ukrainian написав:
Якщо брати по 5000 доларів переказів за рік то 1.8 млн у нас заробітчан
А что на кармане уже денежку не возят? Смотреть с 81 секунды, заробитчанин приехал с Польши и деньги привез с собой.
1000 грн в день (7:18)на ягоді, якщо працювати, а пацани провтикали більшість часу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 18:28
новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 30 чер, 2018 18:54
Долярчик написав:
новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)
сезон ягід, я на дачі трішки нарвав вишень та смородини, а ж цілий рюкзак...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:12
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:17
Когда о грядущем кризисе говорят из всех утюгов, то кризиса не будет в ближайшее время.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:22
Yuri_61 написав:
Лідерами по сплаті податків зазначених галузей є:
"Укргазвидобування" (50,4 млрд гривень);
"Тютюнова компанія "Прилуки" (14,1 млрд гривень);
"Філіп Морріс Україна" (13,5 млрд гривень);
budivelnik написав:
А якщо я в цей перелік додам ще одного платника під назвою працююче населення України
це ж населення з тих сум яке в нього залишилось дозволяє ще й цим підприємствам сплачувати... такий собі дохід на дохід.
Працючі, а ще курячі та питущі тягнуть весь тягар економіки на своїх плечах та печінках і легенях.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:23
ЛАД написав:
Фашизм (так же, как и коммунизм и др. "измы") понятие интернациональное. Не бывает украинского (итальянского, немецкого, российского и пр.) фашизмов, хотя какие-то национальные отличия есть.
Точно так же и борьба с фашизмом по своей сути интернациональна.
Призывы "не дозволяти підіймати, та обговорювати" выглядят как защита фашизма (независимо от используемой для этого аргументации).
А бороться с ним надо на ранних стадиях (как с раком, не доводя дело до метастазов). На запущенных стадиях (к примеру, после прихода фашизма к власти) бороться с ним, как показывает мировая практика, уже поздно и бесполезно.
А что вам мешает не поддерживать российский фашизм ? Вспомните, местного донецкого депутата Рыбака
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:25
Ой+ написав:
Працючі, а ще курячі та питущі тягнуть весь тягар економіки на своїх плечах та печінках і легенях.
Да я таких эти все выходные вижу. Зубожiлi набивают полные тележки выпивки и закуски
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:30
flyman написав: Долярчик написав:
новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)
сезон ягід, я на дачі трішки нарвав вишень та смородини, а ж цілий рюкзак...
....того року вишень вродило, як ніколи!(мій тато з одної "крислатої" вишні, нарвав 7
відер
....а на базарі вишню бабки продають за бабки
....12.....10.....8грн за кг!
смородина 20
огірки(домашні) -20 (а не домашні - 9-10грн)
чорниця 50-60 літр
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:30
pesikot написав:
Когда о грядущем кризисе говорят из всех утюгов, то кризиса не будет в ближайшее время.
Кризис 1998г, 2008г, мировая экономика развивается циклично. В самом кризисе нет ничего неестественного или плохого в целом для человечества. В результате кризиса экономика очищается от балласта, и мировая экономика выходит на новый уровень. Но страдает при этом больше других население развивающихся стран.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 30 чер, 2018 19:34, всього редагувалось 3 разів.
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