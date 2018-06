Додано: Суб 30 чер, 2018 19:32

ЛАД написав: Фашизм (так же, как и коммунизм и др. "измы") понятие интернациональное. Не бывает украинского (итальянского, немецкого, российского и пр.) фашизмов, хотя какие-то национальные отличия есть.

Прошу Вас, як фахівця в різноманітних "-ізмах", допомогти визначити: в Ізраїлі що? Який "-ізм"?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell