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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:32
ЛАД написав:
Фашизм (так же, как и коммунизм и др. "измы") понятие интернациональное. Не бывает украинского (итальянского, немецкого, российского и пр.) фашизмов, хотя какие-то национальные отличия есть.
Точно так же и борьба с фашизмом по своей сути интернациональна.
Прошу Вас, як фахівця в різноманітних "-ізмах", допомогти визначити: в Ізраїлі що? Який "-ізм"?
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:35
Долярчик написав:
новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)
думаю завтра па 12-13 намалюють
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:47
ЛАД написав:
Спасибо за пост.
Но Вы не задумывались - если снимают такие ролики с украинцем, ромом, евреем, пуштуном и крымским татарином, то это не просто так и проблема всё же есть (напоминает историю с антисионистским комитетом в СССР). Когда все в порядке, об этом просто не говорят. Т.е., возможно, в нашем разговоре здесь и на ветке альяка Вы были не совсем правы и опасность праворадикальных (а попросту фашистских) взглядов всё же существует?
Цікаво, як в Ізраїлі - ролики про дружбу євреїв та арабів часто крутять для профілактики "праворадикалізма"?
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Додано: Суб 30 чер, 2018 20:00
нема потреби, ще маю докризовий запас
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 20:02
centurionus написав: ЛАД написав:
Спасибо за пост.
Но Вы не задумывались - если снимают такие ролики с украинцем, ромом, евреем, пуштуном и крымским татарином, то это не просто так и проблема всё же есть (напоминает историю с антисионистским комитетом в СССР). Когда все в порядке, об этом просто не говорят. Т.е., возможно, в нашем разговоре здесь и на ветке альяка Вы были не совсем правы и опасность праворадикальных (а попросту фашистских) взглядов всё же существует?
Цікаво, як в Ізраїлі - ролики про дружбу євреїв та арабів часто крутять для профілактики "праворадикалізма"?
Та не трогайте Ви його ,бачите що провокує,той хто проти ворога росіянського - "фашист" в понятті ЛАД
а ,а дописи катає для мирного часу, замилюючи очі ,та забуваючи що в Украіні йде війна.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 20:31
Yuri_61 написав: pesikot написав:
Когда о грядущем кризисе говорят из всех утюгов, то кризиса не будет в ближайшее время.
Кризис 1998г, 2008г, мировая экономика развивается циклично. В самом кризисе нет ничего неестественного или плохого в целом для человечества. В результате кризиса экономика очищается от балласта, и мировая экономика выходит на новый уровень. Но страдает при этом больше других население развивающихся стран.
Никто не отрицает даты этих кризисов.
Мало кто в первой половине 1998 года ожидал кризис, мало кто в первой половине 2007 года ожидал кризис (да-да, не 2008 года, вот тут вставлю мой любимый комментарий от ватников "изучай историю").
А тут из каждого утюга, "цикличность кризиса 10 лет", значит, в 2018 нас ждёт кризис.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 20:52
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в Суб 30 чер, 2018 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 21:03
Долярчик написав:
новини з полонини
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)
Я наразі в центрі Львова. Про мало людей і пусті кафешки брехня. Хоча якщо порівнювати з 28 числом то ще небагато
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