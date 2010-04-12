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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5293529452955296

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:32

  ЛАД написав:Фашизм (так же, как и коммунизм и др. "измы") понятие интернациональное. Не бывает украинского (итальянского, немецкого, российского и пр.) фашизмов, хотя какие-то национальные отличия есть.
Точно так же и борьба с фашизмом по своей сути интернациональна.

Прошу Вас, як фахівця в різноманітних "-ізмах", допомогти визначити: в Ізраїлі що? Який "-ізм"?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:35

  Долярчик написав:новини з полонини®
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)


думаю завтра па 12-13 намалюють
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:46

flyman .....забув додати:......надіюсь, ти липовий цвіт насушив/заготовив? - буде чим Мальвін в цоколі пригощати? :wink: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:47

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. "Всі рівні. Всі рідні": захисники Украіни і волонтери різних національностей записали антирасистський ролик до Дня Конституціі. ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3073936/vs_r ... kiyi_rolik

Спасибо за пост.
Но Вы не задумывались - если снимают такие ролики с украинцем, ромом, евреем, пуштуном и крымским татарином, то это не просто так и проблема всё же есть (напоминает историю с антисионистским комитетом в СССР). Когда все в порядке, об этом просто не говорят. Т.е., возможно, в нашем разговоре здесь и на ветке альяка Вы были не совсем правы и опасность праворадикальных (а попросту фашистских) взглядов всё же существует?

Цікаво, як в Ізраїлі - ролики про дружбу євреїв та арабів часто крутять для профілактики "праворадикалізма"?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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  Долярчик написав:flyman .....забув додати:......надіюсь, ти липовий цвіт насушив/заготовив? - буде чим Мальвін в цоколі пригощати? :wink: :mrgreen:

нема потреби, ще маю докризовий запас
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:02

  centurionus написав:
  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. "Всі рівні. Всі рідні": захисники Украіни і волонтери різних національностей записали антирасистський ролик до Дня Конституціі. ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3073936/vs_r ... kiyi_rolik

Спасибо за пост.
Но Вы не задумывались - если снимают такие ролики с украинцем, ромом, евреем, пуштуном и крымским татарином, то это не просто так и проблема всё же есть (напоминает историю с антисионистским комитетом в СССР). Когда все в порядке, об этом просто не говорят. Т.е., возможно, в нашем разговоре здесь и на ветке альяка Вы были не совсем правы и опасность праворадикальных (а попросту фашистских) взглядов всё же существует?

Цікаво, як в Ізраїлі - ролики про дружбу євреїв та арабів часто крутять для профілактики "праворадикалізма"?
Та не трогайте Ви його ,бачите що провокує,той хто проти ворога росіянського - "фашист" в понятті ЛАДа ,а дописи катає для мирного часу, замилюючи очі ,та забуваючи що в Украіні йде війна.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:31

  Yuri_61 написав:
  pesikot написав:Когда о грядущем кризисе говорят из всех утюгов, то кризиса не будет в ближайшее время.


Кризис 1998г, 2008г, мировая экономика развивается циклично. В самом кризисе нет ничего неестественного или плохого в целом для человечества. В результате кризиса экономика очищается от балласта, и мировая экономика выходит на новый уровень. Но страдает при этом больше других население развивающихся стран.

Никто не отрицает даты этих кризисов.
Мало кто в первой половине 1998 года ожидал кризис, мало кто в первой половине 2007 года ожидал кризис (да-да, не 2008 года, вот тут вставлю мой любимый комментарий от ватников "изучай историю").
А тут из каждого утюга, "цикличность кризиса 10 лет", значит, в 2018 нас ждёт кризис.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:52

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Востаннє редагувалось tea в Суб 30 чер, 2018 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:03

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:новини з полонини
...телефонував знайомий, каже, що в центрі міста Лева, спокійно "з вулиці" в обмінках можна взяти штукаря пА /15
(правда, каже, що туристів, відносно, мало..... - а на бічних вулицях кафешки, майже, ПУСТІ!)
Я наразі в центрі Львова. Про мало людей і пусті кафешки брехня. Хоча якщо порівнювати з 28 числом то ще небагато
Faceless
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