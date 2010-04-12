пациент еще вчера не мог пару соток поменять по нормальному курсу, а сегодня уже аналитик? а еще говорят, что социальные лифты не работают
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:03
пациент еще вчера не мог пару соток поменять по нормальному курсу, а сегодня уже аналитик? а еще говорят, что социальные лифты не работают
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:24
...це одному мені здається, що Юра свою обліківку продав, як і Перший з гілки Нерухомості???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:28
Re: Валютный рынок в контексте
...непевно, то вже не той Юра, що хату не утепляв, бо дорого......і в Польщу - не їхав, бо ніхто його в 51р. на роботу не візьме.......та й ще й гемор болить.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:57
pesikot
Будьте любезны указать, где я поддерживал российский фашизм.
Иначе это называется злостная клевета и злословие.
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:02
centurionus
Смотрю, Вас ситуация в Израиле волнует значительно больше, чем в Украине.
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:04
Погромщики цыганских таборов - "проти ворога росіянського"?
И эти погромы как-то связаны с войной?
У Вас высокая температура?
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