|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:03
холява написав:Yuri_61
Добрый Вечер.
Всем Здоровья и Удачи.
Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай)
Спешу заверить , что очень рад за Вас .
Вы вероятно еще и графики рисовать можете ?
Очень , очень рад за Вас.
пациент еще вчера не мог пару соток поменять по нормальному курсу, а сегодня уже аналитик? а еще говорят, что социальные лифты не работают
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3152
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:24
trololo написав: холява написав:Yuri_61
Добрый Вечер.
Всем Здоровья и Удачи.
Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай)
Спешу заверить , что очень рад за Вас .
Вы вероятно еще и графики рисовать можете ?
Очень , очень рад за Вас.
пациент еще вчера не мог пару соток поменять по нормальному курсу, а сегодня уже аналитик? а еще говорят, что социальные лифты не работают
...це одному мені здається, що Юра свою обліківку продав, як і Перший з гілки Нерухомості???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4281
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:28
...непевно, то вже не той Юра, що хату не утепляв, бо дорого......і в Польщу - не їхав, бо ніхто його в 51р. на роботу не візьме.......та й ще й гемор болить.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4281
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:57
pesikot
Будьте любезны указать, где я поддерживал российский фашизм.
Иначе это называется злостная клевета и злословие.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9589
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3041 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:02
centurionus
Смотрю, Вас ситуация в Израиле волнует значительно больше, чем в Украине.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9589
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3041 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:04
Перес де Куэльяр написав:
..............
Та не трогайте Ви його ,бачите що провокує,той хто проти ворога росіянського - "фашист" в понятті ЛАД
а ,а дописи катає для мирного часу, замилюючи очі ,та забуваючи що в Украіні йде війна.
Погромщики цыганских таборов - "проти ворога росіянського"?
И эти погромы как-то связаны с войной?
У Вас высокая температура?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9589
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3041 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:48
ЛАД написав: Перес де Куэльяр написав:
..............
Та не трогайте Ви його ,бачите що провокує,той хто проти ворога росіянського - "фашист" в понятті ЛАД
а ,а дописи катає для мирного часу, замилюючи очі ,та забуваючи що в Украіні йде війна.
Погромщики цыганских таборов - "проти ворога росіянського"?
И эти погромы как-то связаны с войной?
У Вас высокая температура?
Не люблю оффтопить на данной ветке, уважая ДС и его труд, но видно, что на выходных это норма. Поэтому позволю себе дать Вам маленький совет: не пытайтесь ломиться в закрытую дверь. В итоге Вас просто банят на какой-то срок, а Вы - один из немногих, кого интересно читать (когда Вы не о политике пишете, конечно).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1499
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12572
|1386346
|
|
|6294
|1333721
|
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
|
|158
|241417
|
|