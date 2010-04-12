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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5295529652975298>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:03

  холява написав:Yuri_61

Добрый Вечер.
Всем Здоровья и Удачи.


Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай)
Спешу заверить , что очень рад за Вас .
Вы вероятно еще и графики рисовать можете ?
Очень , очень рад за Вас.


пациент еще вчера не мог пару соток поменять по нормальному курсу, а сегодня уже аналитик? а еще говорят, что социальные лифты не работают :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:24

  trololo написав:
  холява написав:Yuri_61

Добрый Вечер.
Всем Здоровья и Удачи.


Уважаемый Yuri_61, Вы стали необъяснимо умным .(голубыми буквами пишите , попробуй не прочитай)
Спешу заверить , что очень рад за Вас .
Вы вероятно еще и графики рисовать можете ?
Очень , очень рад за Вас.


пациент еще вчера не мог пару соток поменять по нормальному курсу, а сегодня уже аналитик? а еще говорят, что социальные лифты не работают :mrgreen:

...це одному мені здається, що Юра свою обліківку продав, як і Перший з гілки Нерухомості??? :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:28

Re: Валютный рынок в контексте

...непевно, то вже не той Юра, що хату не утепляв, бо дорого......і в Польщу - не їхав, бо ніхто його в 51р. на роботу не візьме.......та й ще й гемор болить..... :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:57

pesikot
Будьте любезны указать, где я поддерживал российский фашизм.
Иначе это называется злостная клевета и злословие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:02

centurionus
Смотрю, Вас ситуация в Израиле волнует значительно больше, чем в Украине. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:04

  Перес де Куэльяр написав:..............
Та не трогайте Ви його ,бачите що провокує,той хто проти ворога росіянського - "фашист" в понятті ЛАДа ,а дописи катає для мирного часу, замилюючи очі ,та забуваючи що в Украіні йде війна.

Погромщики цыганских таборов - "проти ворога росіянського"?
И эти погромы как-то связаны с войной?
У Вас высокая температура?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:48

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:..............
Та не трогайте Ви його ,бачите що провокує,той хто проти ворога росіянського - "фашист" в понятті ЛАДа ,а дописи катає для мирного часу, замилюючи очі ,та забуваючи що в Украіні йде війна.

Погромщики цыганских таборов - "проти ворога росіянського"?
И эти погромы как-то связаны с войной?
У Вас высокая температура?


Не люблю оффтопить на данной ветке, уважая ДС и его труд, но видно, что на выходных это норма. Поэтому позволю себе дать Вам маленький совет: не пытайтесь ломиться в закрытую дверь. В итоге Вас просто банят на какой-то срок, а Вы - один из немногих, кого интересно читать (когда Вы не о политике пишете, конечно).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Стартував 2 етап конкурсу.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:43


Почав читати правила...Не дочитав і до середини...Навіть не можу уявити,щоб у мене в такому віці як у чая,та було стільки вільного часу...Пам’ятаю,щоб заробити перші серйозні гроші,вставав о п’ятій ранку,а лягав о дванадцятій ночі...
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:03

  Искатель написав:
  ЛАД написав:[quote=

Погромщики цыганских таборов - "проти ворога росіянського"?
И эти погромы как-то связаны с войной?
У Вас высокая температура?


Не люблю оффтопить на данной ветке, уважая ДС и его труд, но видно, что на выходных это норма. Поэтому позволю себе дать Вам маленький совет: не пытайтесь ломиться в закрытую дверь. В итоге Вас просто банят на какой-то срок, а Вы - один из немногих, кого интересно читать (когда Вы не о политике пишете, конечно).[/quote]
... цілком погоджуюсь!
... от ще хороший допис ЛАДа перетягну сюди:
  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Шановні учасники, обговорення!
Не перетворюйте гілку на політичний смітник!
Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!
Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші

З пов.Ірина

Ирочка, я в общем-то согласен с Вами, что на последних страницах политики чересчур много, но, во-первых, почему сразу "політичний смітник", а, во-вторых, к сожалению, курс доллара у нас слишком сильно зависит от политики.
И вопрос - не могли бы Вы уточнить правила, принципы и т.п. удаления постов (а заодно и банов, но удаление постов важнее)?
И ещё одно - на форуме жёстко преследуется "обсуждение действий администрации" (хотя это часто трактуется весьма расширительно). Вероятно, это правильно. Но, возможно, стоит создать отдельную ветку для этих целей, чтобы всё-таки была хоть какая-то обратная связь? Получить объяснение удаления постов или банов не всегда (почти никогда) не удаётся, несмотря на то, что пишется: "Свяжитесь с администратором".
В результате часто страдают наиболее активные и интересные участники (это, конечно, не означает, что они всегда правы) и, честно говоря, пропадает желание писать - время можно потратить и с большей пользой, чем писать в корзину.
С ув., ЛАД.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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