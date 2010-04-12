ЛАД написав:

Ірина_ написав: Шановні учасники, обговорення!

Не перетворюйте гілку на політичний смітник!

Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!

Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші



З пов.Ірина З пов.Ірина

Ирочка, я в общем-то согласен с Вами, что на последних страницах политики чересчур много, но, во-первых, почему сразу "політичний смітник", а, во-вторых, к сожалению, курс доллара у нас слишком сильно зависит от политики.И вопрос - не могли бы Вы уточнить правила, принципы и т.п. удаления постов (а заодно и банов, но удаление постов важнее)?И ещё одно - на форуме жёстко преследуется "обсуждение действий администрации" (хотя это часто трактуется весьма расширительно). Вероятно, это правильно. Но, возможно, стоит создать отдельную ветку для этих целей, чтобы всё-таки была хоть какая-то обратная связь? Получить объяснение удаления постов или банов не всегда (почти никогда) не удаётся, несмотря на то, что пишется: "Свяжитесь с администратором".В результате часто страдают наиболее активные и интересные участники (это, конечно, не означает, что они всегда правы) и, честно говоря, пропадает желание писать - время можно потратить и с большей пользой, чем писать в корзину.С ув., ЛАД.