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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:05
.... їду через центр.... на обмінках твердо викарбовано 00/15
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:05
А у нас кожний день лиє як з відра...Ще й гримить,подекуди град і штормовий вітер...Почати жнива не можемо,урожайність буде падати...Правда кукурудза,соняшник,багаторічні трави ростуть як бамбук...Бур’ян теж нівроку.Чекаємо на сонячну погоду...І тепло.
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Qwerty
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:09
Qwerty написав:
Почав читати правила...Не дочитав і до середини...Навіть не можу уявити,щоб у мене в такому віці як у чая,та було стільки вільного часу...Пам’ятаю,щоб заробити перші серйозні гроші,вставав о п’ятій ранку,а лягав о дванадцятій ночі...
.... то колись можна було цьому дивуватись, а тепер в кожного інет в телефоні
... он Я їду зараз га роботу, і це накатую
... а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що
.... і теж пишу сюди різну "баліберду"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:09
tea написав: Yuri_61 написав:
Вангую
Для тих,у кого є здібності Ванги,розпочався конкурс.
Треба вгадати готівковий курс на 31 грудня.topic216630.html
31 грудня курс купівлі зеленого у валютчиків буде приблизно 35-35,50 гривень за долар...
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Qwerty
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:41
Долярчик написав:
.. а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що .... і теж пишу сюди різну "баліберду"
Как это у вас получается, я и пальцем с трудом попадаю на буквы смартфонной клавиатуры.
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freeze
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