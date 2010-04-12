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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5295529652975298

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:05

Re: Валютный рынок в контексте

.... їду через центр.... на обмінках твердо викарбовано 00/15
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:05

  Долярчик написав:... в Карпатах випав сніг! :shock: :shock: :shock:

А у нас кожний день лиє як з відра...Ще й гримить,подекуди град і штормовий вітер...Почати жнива не можемо,урожайність буде падати...Правда кукурудза,соняшник,багаторічні трави ростуть як бамбук...Бур’ян теж нівроку.Чекаємо на сонячну погоду...І тепло.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:09

  Qwerty написав:

Почав читати правила...Не дочитав і до середини...Навіть не можу уявити,щоб у мене в такому віці як у чая,та було стільки вільного часу...Пам’ятаю,щоб заробити перші серйозні гроші,вставав о п’ятій ранку,а лягав о дванадцятій ночі...

.... то колись можна було цьому дивуватись, а тепер в кожного інет в телефоні :D
... он Я їду зараз га роботу, і це накатую :mrgreen:
... а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що :mrgreen:.... і теж пишу сюди різну "баліберду" :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:09

  tea написав:
  Yuri_61 написав:Вангую

Для тих,у кого є здібності Ванги,розпочався конкурс.
Треба вгадати готівковий курс на 31 грудня.
topic216630.html

31 грудня курс купівлі зеленого у валютчиків буде приблизно 35-35,50 гривень за долар...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:41

  Долярчик написав:.. а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що .... і теж пишу сюди різну "баліберду"


Как это у вас получается, я и пальцем с трудом попадаю на буквы смартфонной клавиатуры.
freeze
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