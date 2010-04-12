Додано: Нед 01 лип, 2018 10:24

Yuri_61 написав: В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет.

После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? ( https://officelife.media/article/money/ ... xt-crisis/ )

В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет.После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? (

Перестаньте пугать друг друга этими бабайками про кризисы...В кризисе как в танке.А что главное в танке?А в танке главное не бздеть.Вот смотрите на эту хронологию кризисов и в вашем больном воображении ужосы из пида-рашкиной и северокорейской пропаганды. Помойки, голод и смерть с косой. Уже ж из собственного опыта знаете, что это все брехня.Посмотрите на это с другой стороны.На каждую тыщу долларов, которые Уоррен Баффет вложил 50 лет назад, он сегодня имеет $12 млн.!После всех этих кризисов, которыми нас пугают на этой картинке.Заметьте, он просто купил акции и потом только корректировал свой портфель.Никакого хищничества, никаких преступлений под страхом виселицы.Наше обогащение и кризисы - это две параллельные и непересекающиеся ...Просто некоторые балбесы их пересекают сами, страдают и потом еще запугивают нас.Просто избегайте на своем пути пересечения с кризисами.И они нам не страшны. Пусть себе свирепствуют.На самом деле они добрые и полезные.Они чистят экономику от заболевших субьектов, а экономическую элиту от самых жадных, алчных, глупых и нехороших людей.Вам это не грозит. Вы все тут умные и порядочные.