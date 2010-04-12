А у нас кожний день лиє як з відра...Ще й гримить,подекуди град і штормовий вітер...Почати жнива не можемо,урожайність буде падати...Правда кукурудза,соняшник,багаторічні трави ростуть як бамбук...Бур’ян теж нівроку.Чекаємо на сонячну погоду...І тепло.
Почав читати правила...Не дочитав і до середини...Навіть не можу уявити,щоб у мене в такому віці як у чая,та було стільки вільного часу...Пам’ятаю,щоб заробити перші серйозні гроші,вставав о п’ятій ранку,а лягав о дванадцятій ночі...
.... то колись можна було цьому дивуватись, а тепер в кожного інет в телефоні ... он Я їду зараз га роботу, і це накатую ... а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що .... і теж пишу сюди різну "баліберду"
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Yuri_61 написав:В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет. После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? (https://officelife.media/article/money/ ... xt-crisis/)
Перестаньте пугать друг друга этими бабайками про кризисы... В кризисе как в танке. А что главное в танке? А в танке главное не бздеть. Вот смотрите на эту хронологию кризисов и в вашем больном воображении ужосы из пида-рашкиной и северокорейской пропаганды. Помойки, голод и смерть с косой. Уже ж из собственного опыта знаете, что это все брехня. Посмотрите на это с другой стороны. На каждую тыщу долларов, которые Уоррен Баффет вложил 50 лет назад, он сегодня имеет $12 млн.! После всех этих кризисов, которыми нас пугают на этой картинке. Заметьте, он просто купил акции и потом только корректировал свой портфель. Никакого хищничества, никаких преступлений под страхом виселицы. Наше обогащение и кризисы - это две параллельные и непересекающиеся ... Просто некоторые балбесы их пересекают сами, страдают и потом еще запугивают нас. Просто избегайте на своем пути пересечения с кризисами. И они нам не страшны. Пусть себе свирепствуют. На самом деле они добрые и полезные. Они чистят экономику от заболевших субьектов, а экономическую элиту от самых жадных, алчных, глупых и нехороших людей. Вам это не грозит. Вы все тут умные и порядочные.
Yuri_61 написав:В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет. После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? (https://officelife.media/article/money/ ... xt-crisis/)
Перестаньте пугать друг друга этими бабайками про кризисы...
Вы не все мои посты прочли. Дальше я писал, что кризисы это здорово для мировой экономики: происходит очищение от всего нежизнеспособного. Но плохо для пересичных. Так как девальвация национальной валюты всегда при кризисах. Зря на меня напали
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 10:39, всього редагувалось 3 разів.
Искатель Спасибо за совет. Я его сам себе периодически даю. Но мне кажется, что борьба с экстремизмом важнее, чем даже подскок курса доллара до, к примеру, 40. Во всяком случае, победа экстремистов или даже значительный рост их влияния будет губительнее для Украины, чем курс 40.
P.s. Чтобы не было кривотолков со стороны недопонимающих - борьбу с росс. агрессией и политикой экстремизмом не считаю, в отличие от терминологии "русские свиньи" и лозунгов "москаляку на гілляку" и т.п.