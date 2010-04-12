RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5294529552965297>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:05

  Долярчик написав:... в Карпатах випав сніг! :shock: :shock: :shock:

А у нас кожний день лиє як з відра...Ще й гримить,подекуди град і штормовий вітер...Почати жнива не можемо,урожайність буде падати...Правда кукурудза,соняшник,багаторічні трави ростуть як бамбук...Бур’ян теж нівроку.Чекаємо на сонячну погоду...І тепло.
Qwerty
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 25.02.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:09

  Qwerty написав:

Почав читати правила...Не дочитав і до середини...Навіть не можу уявити,щоб у мене в такому віці як у чая,та було стільки вільного часу...Пам’ятаю,щоб заробити перші серйозні гроші,вставав о п’ятій ранку,а лягав о дванадцятій ночі...

.... то колись можна було цьому дивуватись, а тепер в кожного інет в телефоні :D
... он Я їду зараз га роботу, і це накатую :mrgreen:
... а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що :mrgreen:.... і теж пишу сюди різну "баліберду" :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 19.10.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:09

  tea написав:
  Yuri_61 написав:Вангую

Для тих,у кого є здібності Ванги,розпочався конкурс.
Треба вгадати готівковий курс на 31 грудня.
topic216630.html

31 грудня курс купівлі зеленого у валютчиків буде приблизно 35-35,50 гривень за долар...
Qwerty
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 25.02.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:41

  Долярчик написав:.. а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що .... і теж пишу сюди різну "баліберду"


Как это у вас получается, я и пальцем с трудом попадаю на буквы смартфонной клавиатуры.
freeze
4
 
Повідомлень: 7840
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3059 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:57

  freeze написав:
  Долярчик написав:.. а на роботі теж, як нема покупців, то дістаю з штанів...... ну Ви знаєте що .... і теж пишу сюди різну "баліберду"


Как это у вас получается, я и пальцем с трудом попадаю на буквы смартфонной клавиатуры.

... в мене" музичні" пальці! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 19.10.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:00

Налітай, торопісь!!! ®

  tea написав:Стартував 2 етап конкурсу.
topic216630.html

... ВСІМ БУТИ АКТИВНИМИ!!!.... і тоді, може для Вас усіх збільшуть призовий фонд до такого :mrgreen:
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 19.10.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:24

  Yuri_61 написав:В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет.
После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? (https://officelife.media/article/money/ ... xt-crisis/)
Зображення


Перестаньте пугать друг друга этими бабайками про кризисы...
В кризисе как в танке.
А что главное в танке?
А в танке главное не бздеть.
Вот смотрите на эту хронологию кризисов и в вашем больном воображении ужосы из пида-рашкиной и северокорейской пропаганды. Помойки, голод и смерть с косой. Уже ж из собственного опыта знаете, что это все брехня.
Посмотрите на это с другой стороны.
На каждую тыщу долларов, которые Уоррен Баффет вложил 50 лет назад, он сегодня имеет $12 млн.!
После всех этих кризисов, которыми нас пугают на этой картинке.
Заметьте, он просто купил акции и потом только корректировал свой портфель.
Никакого хищничества, никаких преступлений под страхом виселицы.
Наше обогащение и кризисы - это две параллельные и непересекающиеся ...
Просто некоторые балбесы их пересекают сами, страдают и потом еще запугивают нас.
Просто избегайте на своем пути пересечения с кризисами.
И они нам не страшны. Пусть себе свирепствуют.
На самом деле они добрые и полезные.
Они чистят экономику от заболевших субьектов, а экономическую элиту от самых жадных, алчных, глупых и нехороших людей.
Вам это не грозит. Вы все тут умные и порядочные.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6417
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:29

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:В Grant Thornton напоминают и о цикличности экономических кризисов. Начиная с 1960-х можно выделить семь явных провалов: в 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-м. Необязательно при этом прирост мирового ВВП уходил в минус (такое случилось только в 2009-м). Итак, семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7-10 лет.
После последнего кризиса прошло уже 9 лет. Готовимся? (https://officelife.media/article/money/ ... xt-crisis/)
Зображення


Перестаньте пугать друг друга этими бабайками про кризисы...


Вы не все мои посты прочли. Дальше я писал, что кризисы это здорово для мировой экономики: происходит очищение от всего нежизнеспособного. Но плохо для пересичных. Так как девальвация национальной валюты всегда при кризисах.
Зря на меня напали :)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 10:39, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 994
З нами з: 30.09.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:30

Искатель
Спасибо за совет.
Я его сам себе периодически даю. :)
Но мне кажется, что борьба с экстремизмом важнее, чем даже подскок курса доллара до, к примеру, 40.
Во всяком случае, победа экстремистов или даже значительный рост их влияния будет губительнее для Украины, чем курс 40.

P.s. Чтобы не было кривотолков со стороны недопонимающих - борьбу с росс. агрессией и политикой экстремизмом не считаю, в отличие от терминологии "русские свиньи" и лозунгов "москаляку на гілляку" и т.п.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:39

  ЛАД написав:tea
Чай, Ві серьёзно?
Или смайлик не тот поставили?

Звичайно - серйозно. :mrgreen:
Як тільки Ви заблоковані,заходжу до Вас у профіль,читаю:"Заблокований за розпалювання ворожнечі,екстримізм,шовінізм". :mrgreen:
П.С.Жартую,звичайно.І Лібо жартує. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Нед 01 лип, 2018 11:02, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 14611
З нами з: 15.11.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 1780 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 5294529552965297>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, user412, Vint, Искатель, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1256, 1257, 1258
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12572 1386896
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 23:44
Искатель
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6294 1333823
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7587)
01.07.2018 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.